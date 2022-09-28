Üç Kız Kardeş 19. BÖLÜM İZLE - Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm konusu ve linki

Üç Kız Kardeş 19. BÖLÜM İZLE - İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonu çok sevildi. Dizinin 19. bölümü de yayınlandı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm konusu ve linki.

Üç Kız Kardeş 19. BÖLÜM İZLE - İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni sezonu çok sevildi. Dizinin 19. bölümü de yayınlandı. Peki ama son bölümde neler yaşandı? Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm konusu ve linki.

Üç Kız Kardeş 19. bölüm izle

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Üç Kız Kardeş son bölüm konusu

Nihat, Mine'nin Somer'in evinde kaldığını öğrenir ve Mine ile Kiraz'ı almak için polisler eşliğinde eve gelir. Somer'in karakola götürülmesi Rüçhan ve Türkan cephesinde kaygı yaratır. Mine, mağduriyetini ve bebeğinin varlığını Somer'le birlikte vakit geçirmek için kullanmaya başlar. Bu durum Somer için kaygılanan Türkan cephesinde şüpheyle karşılanır. Nihat, Somer'le karakolda geçirdikleri gece içerisinde kritik bir bilgi edinir.

Nihat, Mine'yi ve bebeği geri almak için Türkan üzerinden plan yapar. Rüçhan, Somer'i korumaya çalışırken Somer'in başına gelenler için Türkan'ı suçlar.

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