Üç Kız Kardeş 18.BÖLÜM İZLE | Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (18.bölüm) tek parça izle

Üç Kız Kardeş 18.BÖLÜM İZLE | Yeni sezona yeniliklerle devam eden Üç Kız Kardeş dizisinin 18.bölümü yayınlandı. Diziyi merak edenler bölüm linkini araştırıyor. Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (18.bölüm) tek parça izle!

Yeni sezona yeniliklerle devam eden Üç Kız Kardeş dizisinin 18.bölümü yayınlandı. Diziyi merak edenler bölüm linkini araştırıyor. Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm (18.bölüm) tek parça izle!

Üç Kız Kardeş 18. bölüm izle

İclal Aydın'ın yazmış olduğu kitaptan uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü olan 18.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Bölüm konusu

Somer, Nihat'ın kötü davranışlarına maruz kalan Mine'yi, bebeğini koruyabilmek adına annesinin evine getirir. Türkan ve Mine aynı çatı altında yaşamaya başlar. Her şeyden habersiz Türkan, Mine ve bebeğini sevgiyle karşılar.

Nesrin, zihninde geçmişin karanlık sularında gezerken doktor tavsiyesi üzerine bütün aile Nesrin'e iyi hissettirecek şeyler yapmaya çabalar. Geçen tüm kötü olayların üzerine bütün aile pikniğe çıkmaya karar verir. Piknikte gençlerin oynadığı bir oyun esnasında Derya, Hakan'ın onu terk edeceğine dair kuşkuya kapılır. Nihat'ta Mine'yi bulmak için elinden geleni yapar ve bu konuda Fatih'ten yardım alır.

Üç Kız Kardeş dizisi nerede çekiliyor?

Sevilen, İclal Aydın'ın kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çekiliyor.