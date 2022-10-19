TV8'in yeni dizisi Tuzak 19 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanmaya başlanacak. Tuzak dizisinin ilk bölümünde Z harfinin ters yazıldığını görenler bunun nedenini merak edip araştırmaya balladı. Tuzak dizisi Z neden ters yazılmış? Tuzak Z niye ters? Yanlış mı yazıldı? soruları internette araştırılmaya başlandı. İşte Tuzak dizisine dair detaylar...

TV8'in yeni dizisi Tuzak 19 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanmaya başlanacak. Tuzak dizisinin ilk bölümünde Z harfinin ters yazıldığını görenler bunun nedenini merak edip araştırmaya balladı. Tuzak dizisi Z neden ters yazılmış? Tuzak Z niye ters? Yanlış mı yazıldı? soruları internette araştırılmaya başlandı. İşte Tuzak dizisine dair detaylar...

TV8'in iddialı dizisi Tuzak ilk bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Akın Akınözü, Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Tuzak dizisinde Z harfi ters yazıldı.

Tuzak dizisi Z neden ters yazılmış?

Tuzak dizisi Z neden ters sorusu sosyal medyadada araştırılmaya başlandı.

Tuzak dizisinde çocukluklarının yaşanmasına izin verilmeyen üç kardeş Umut, Mahir ve Umay'ın intikam hikayesi anlatılıyor. Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır... Kimin kimi Tuzak'a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

Üç kardeş Umut Mahir ve Umay'ın zaman geçtikçe sandıklarının aksine hiç de kuvvetli bir bağları olmadığını anlamaları üzerine, birbirlerine uzak, babalarının onayını ve konforlu hayatlarını birbirlerinden daha çok sevdiklerini sanan Ceren, Güven ve Mete kardeşlerin ortak düşmanları olduklarında karşı nasıl birbirlerine bağlandıklarını ve aralarında ki asıl bağın ne olduğunu ekranlarda izleyeceğiz.

Tuzak oyuncuları kimler?

Talat Bulut (Aslan)

Akın Akınözü (Umut)

Bensu Soral (Çiçek)

Rıza Kocaoğlu (Güven)

Onur Durmaz (Ali)

İlayda Çevik (Luna)

Yağız Can Konyalı (Mete)

Sıla Türkoğlu