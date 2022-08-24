Tuzak dizisi konusu ve oyuncu kadrosu | Tuzak dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Tuzak kadın başrol oyuncusu kim oldu?
Tuzak dizisi konusu | Çekimleri için gün sayılan Tuzak dizisinin başrolü belli olmuştu. Akın Akınözü ile oynayacak kadın başrol de belirlendi ve açıklandı. Peki Tuzak dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak, hangi gün yayınlanacak? Tuzak kadın başrol oyuncusu kim oldu? İşte Tuzak dizisinin oyuncu kadrosu ve merak edilen detaylar...
2022-08-24 15:41:56
Çekimleri için gün sayılan Tuzak dizisinin başrolü belli olmuştu. Akın Akınözü ile oynayacak kadın başrol de belirlendi ve açıklandı. Peki Tuzak dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak, hangi gün yayınlanacak? İşte Tuzak dizisinin oyuncu kadrosu ve merak edilen detaylar...
Tuzak dizisinin oyuncu kadrosu
Akın Akınözü, Talat Bulut, İlayda Çevik, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı ve Onur Durmaz gibi isimler yer alacak.
Tuzak dizisinin senaristi
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Tuzak dizisinin senaryosunu Eylem Canpolat yazıyor.
Tuzak dizisinin yönetmeni
Merakla beklenen Tuzak dizisinin yönetmeni Aytaç Çiçek olacak.
Tuzak kadın başrol oyuncusu kim oldu?
Başta Ayça Ayşin Turan'ın adı geçmiş, daha sonra ise Bensu Soralve Nilperi Şahinkaya'yla görüşmeler yapılmıştı. TV100'ün haberine göre, tatilden dönen ve hafta içi ekiple bir araya gelen Bensu Soral dün "Tuzak" dizisiyle prensipte anlaştı.
Tuzak dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Tuzak dizisinin ekim ayında ilk bölümü izleyicisiyle buluşacak.
Tuzak dizisi konusu
Talat Bulut'un Aslan adlı iş insanına hayat vereceği dizide, Bensu Soral (Çiçek) hırslı ve intikam duygusu ile yanan bir kızı canlandıracak.
Onur Durmaz, Tuzak'ta Ali rolüyle hacker bir genç olarak; Akın Akınözü ise ‘Avukat Umut' karakteriyle karşımıza çıkacak.
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