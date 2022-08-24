Tuzak dizisi konusu ve oyuncu kadrosu | Tuzak dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Tuzak kadın başrol oyuncusu kim oldu?

Tuzak dizisi konusu | Çekimleri için gün sayılan Tuzak dizisinin başrolü belli olmuştu. Akın Akınözü ile oynayacak kadın başrol de belirlendi ve açıklandı. Peki Tuzak dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak, hangi gün yayınlanacak? Tuzak kadın başrol oyuncusu kim oldu? İşte Tuzak dizisinin oyuncu kadrosu ve merak edilen detaylar...