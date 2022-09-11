Tünel filmi hikayesi gerçek mi? Tünel filmi konusu ve oyuncuları | The Tunnel nerede çekildi?
Tünel filmi hikayesi gerçek mi? İlgiyle izlenen tünel filmi, tekrar televizyonlarda ilgiyle karşılandı. Kısa sürede film, en çok arananlar listesine girdi. Peki ama filmin konusu ne ve hangi oyuncular oynuyor? The Tunnel nerede çekildi? Tünel filmi konusu ve oyuncuları..
2022-09-11 09:59:23
İlgiyle izlenen tünel filmi, tekrar televizyonlarda ilgiyle karşılandı. Kısa sürede film, en çok arananlar listesine girdi. Peki ama filmin konusu ne ve hangi oyuncular oynuyor? The Tunnel nerede çekildi? Tünel filmi konusu ve oyuncuları..
Tünel filmi hikayesi gerçek mi?
The Tunnel, Yapımcılığını Kim Seong-hun yaptığı hayatta kalma filmidir. Film 10 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kore'de vizyona girmiştir. Gerçekliğiyle ilgili bir açıklamada yapılmamıştır.
Tünel filmi konusu
Lee Jung-Soo (Ha Jung-Woo) kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…
Tünel filmi oyuncuları
Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo
Bae Doo-Na / Se-Hyun
Oh Dal-Su / Dae-Kyung
Shin Jung-Keun / Kaptan Kang
Nam Ji-hyun / Mi-Na
Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan
Kim Hae-Sook / Bakan
Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo
Park Hyuk-Kwon / devlet memuru
Park Jin-Woo / devlet yardımcısı
Lee Dong-Jin / Radyo DJ'i
Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı
Han Sung-Chun / dron teknisyeni
Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi
Ye Soo-Jung / yaşlı anne
Jin Yong-Ok / inşaat işçisi A
Lee Dong-Yong / inşaat işçisi B
Joo Suk-Tae / Kore Otoyolu Şirketinin çalışanı
Ahn Se-Ho / sondaj ekibi üyesi
Seo Hyun-Woo / SNC muhabiri
Lee Sang-Hee / YTN muhabiri
Kang Shin-Chul / ajan
Jin Seon-Kyu / ekipman yöneticisi
Yeo Min-Gyu / 119 telefon operatöründeki ses
Kim Jong-Soo / sontaj şirketi yöneticisi (konuk oyuncu)
Choi Gwi-Hwa / tünel ile ilgilenen kişi (konuk oyuncu)
Jung Suk-Yong / Takım Lideri Choi (konuk oyuncu)
Hwang Byeng-Gug / benzin istasyonunun sahibi (konuk oyuncu)
Bae Yoo-Ram / 119 kurtarma çalışanı (konuk oyuncu)
The Tunnel nerede çekildi?
2016 yapım The Tunnel Güney Kore'de çekildi.
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