Tünel filmi hikayesi gerçek mi? Tünel filmi konusu ve oyuncuları | The Tunnel nerede çekildi?

Tünel filmi hikayesi gerçek mi? İlgiyle izlenen tünel filmi, tekrar televizyonlarda ilgiyle karşılandı. Kısa sürede film, en çok arananlar listesine girdi. Peki ama filmin konusu ne ve hangi oyuncular oynuyor? The Tunnel nerede çekildi? Tünel filmi konusu ve oyuncuları..

İlgiyle izlenen tünel filmi, tekrar televizyonlarda ilgiyle karşılandı. Kısa sürede film, en çok arananlar listesine girdi. Peki ama filmin konusu ne ve hangi oyuncular oynuyor? The Tunnel nerede çekildi? Tünel filmi konusu ve oyuncuları..

Tünel filmi hikayesi gerçek mi?

The Tunnel, Yapımcılığını Kim Seong-hun yaptığı hayatta kalma filmidir. Film 10 Ağustos 2016 tarihinde Güney Kore'de vizyona girmiştir. Gerçekliğiyle ilgili bir açıklamada yapılmamıştır.

Tünel filmi konusu

Lee Jung-Soo (Ha Jung-Woo) kızının doğum günü için evine gitmektedir. Bir tünelden geçtiği sırada hiç beklemediği bir şey meydana gelir. Tünel çöker. Lee Jung-Soo uyandığında kendisini arabanın içinde sıkışmış bir halde bulur. Arabası ise binlerce ton beton ve enkazın altındadır. Arabanın içinde sadece cep telefonu, iki şişe su ve kızının doğum günü pastası vardır…

Tünel filmi oyuncuları

Ha Jung-woo / Lee Jung-Soo

Bae Doo-Na / Se-Hyun

Oh Dal-Su / Dae-Kyung

Shin Jung-Keun / Kaptan Kang

Nam Ji-hyun / Mi-Na

Cho Hyun-Chul / kurtarma ekibindeki genç oğlan

Kim Hae-Sook / Bakan

Yoo Seung-Mok / Muhabir Jo

Park Hyuk-Kwon / devlet memuru

Park Jin-Woo / devlet yardımcısı

Lee Dong-Jin / Radyo DJ'i

Lee Cheol-Min / sondaj ekibinin kaptanı

Han Sung-Chun / dron teknisyeni

Kim Seung-Hoon / açık duruşma yöneticisi

Ye Soo-Jung / yaşlı anne

Jin Yong-Ok / inşaat işçisi A

Lee Dong-Yong / inşaat işçisi B

Joo Suk-Tae / Kore Otoyolu Şirketinin çalışanı

Ahn Se-Ho / sondaj ekibi üyesi

Seo Hyun-Woo / SNC muhabiri

Lee Sang-Hee / YTN muhabiri

Kang Shin-Chul / ajan

Jin Seon-Kyu / ekipman yöneticisi

Yeo Min-Gyu / 119 telefon operatöründeki ses

Kim Jong-Soo / sontaj şirketi yöneticisi (konuk oyuncu)

Choi Gwi-Hwa / tünel ile ilgilenen kişi (konuk oyuncu)

Jung Suk-Yong / Takım Lideri Choi (konuk oyuncu)

Hwang Byeng-Gug / benzin istasyonunun sahibi (konuk oyuncu)

Bae Yoo-Ram / 119 kurtarma çalışanı (konuk oyuncu)

The Tunnel nerede çekildi?

2016 yapım The Tunnel Güney Kore'de çekildi.