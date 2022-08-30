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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Tozluyaka 9. bölüm full izle | Fox TV Tozluyaka (yeni bölüm) 9. bölüm tek parça izle

Tozluyaka 9. bölüm full izle | Fox TV Tozluyaka (yeni bölüm) 9. bölüm tek parça izle

Tozluyaka 9. bölüm full izle | Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan Tozluyaka dizisinin fragmanları dahi izlenme rekorları kırıyor. İzleyicinin merakla takip ettiği ve en iyi, en güzel yaz dizileri arasına aldığı Tozluyaka'nın 9.bölümü yayınlandı. Peki son bölümde ne oldu? Fox TV Tozluyaka (yeni bölüm) 9. bölüm tek parça izle!

5 Saat Önce
2022-08-30 10:43:51
Tozluyaka 9. bölüm full izle | Fox TV Tozluyaka (yeni bölüm) 9. bölüm tek parça izle

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan Tozluyaka dizisinin fragmanları dahi izlenme rekorları kırıyor. İzleyicinin merakla takip ettiği ve en iyi, en güzel yaz dizileri arasına aldığı Tozluyaka'nın 9.bölümü yayınlandı. Peki son bölümde ne oldu? Fox TV Tozluyaka (yeni bölüm) 9. bölüm tek parça izle!

Tozluyaka 9. bölüm full izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan Tozluyaka dizisinin 9. bölümünü full izlemek için TIKLAYINIZ...

Tozluyaka 9. bölümde neler oldu?

Kenan'ın sakladığı görüntüler artık Ali'lerin elindedir. Ancak hala o mesajları gönderenin kim olduğunu bulamamışlardır. “Tüm bu görüntüler Kenan'ı suçlamaya yetecek mi?” sorusuyla beraber notları gönderenin peşine düşerler.

Tozluyaka izleyici yorumları

- İzledikçe şaşırıyorum, sasirdikca daha çok izliyorum arkadaşlar.

- Kenan'a olan sevgim artmaya başladı...

- Cemre çok değişik bir karakter ilerleyen bölümlerde bunu göreceğiz.

- Berk başından beri Cemrenin katil olduğunu biliyordu. Montaj falan hikaye olduğunu anladık babasından kurtulmak için iftira attı.

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