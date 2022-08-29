Tozluyaka 10.bölüm tek parça izle | Youtube Tozluyaka 10.bölüm full izle (yeni bölüm)

Tozluyaka 10.bölüm tek parça izle | Sevilen dizi Tozluyaka'da tüm dengeler alt üst oluyor. Değişen ve maskelerini çıkaran karakterler, izleyiciyi adeta şok etti. Peki ama Tozluyaka 10.bölümde neler oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı için Tozluyaka 10.bölüm full izle (yeni bölüm)

Sevilen dizi Tozluyaka'da tüm dengeler alt üst oluyor. Değişen ve maskelerini çıkaran karakterler, izleyiciyi adeta şok etti. Peki ama Tozluyaka 10.bölümde neler oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı için Tozluyaka 10.bölüm full izle (yeni bölüm)

Tozluyaka 10.bölüm tek parça izle

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Tozluyaka izleyici yorumları

- Evet bu bölümde çıkaracağımız tek şey hiçkimse göründüğü gibi değildir...

- Ali'nin kötüyü bulacağım diye girdiği okulda tam da o kişiye aşık olması detayı (!)

- Hala inanamıyorum senariste helal olsun beee helal lan sana helal lan yusufi

- Hazal'a şeytan derken asıl şeytanın cemre çıkması...

- Üzüldüğüm tek kişi şuan Ali, Cemre tarafından bir kere kazık yediğini sanmıştı şimdi gerçekten kazık yedi.

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