Tozluyaka 12.bölüm full izle | Fox TV Tozluyaka son bölüm (12.bölüm) tek parça izle

Tozluyaka 12.bölüm full izle | Sevilen dizisi Tozluyaka'nın yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. Peki son bölümde neler oldu? Fox TV Tozluyaka son bölüm (12.bölüm) tek parça izle!

Sevilen dizisi Tozluyaka'nın yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. Peki son bölümde neler oldu? Fox TV Tozluyaka son bölüm (12.bölüm) tek parça izle!

Tozluyaka 12.bölüm full izle

Fox TV ekranlarındaki Tozluayak dizisinin 12.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Tozluyaka 12.bölüm konusu

Mavi'nin gelişi Cemre'nin daha çok hata yapmasına ve sinirlenmesin sebep olur. Cemre kendisine oyun oynayanın ve Mavi'yi aralarına çağıranın arkadaşları olduğunu düşündüğü için hepsine karşı bir savaş açar. Eski dostları yeni düşmanlarıdır artık. Bu sırada Nesrin'in yeni oyunu ters teper. Artık yalanlar fazla sürmeyecektir. Berk'in ise hedefindeki kişi Ali'dir. Aralarındaki gerginlik bütün sırların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Bugüne kadar saklanan sır gün yüzüne çıkmak için sıradadır.

İzleyici yorumları

- Nesrinin yanağındaki ruju Aylanın silip oyunu bozması tam anlamıyla efsaneydi umarım ileride Deryayla araları bozulmaz ve Kenanın gerçek yüzünü görür.

- Önderi bi ton süründürüp teselliyi yine Önderde bulan koca yürekli Derya.

- Deryanın bu bölüm kadın dayanışmasına hayran kaldım. Helal olsun.