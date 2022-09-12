Tozluyaka 11. bölüm full izle | Fox TV Tozluyaka son bölüm (11.bölüm) tek parça izle

Tozluyaka 11. bölüm full izle | Gençlerin sevdiği Tozluyaka dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dengenin değiştiği dizide yeni oyunlar kuruluyor. Peki son bölümde neler oldu? Yanıtı için Fox TV Tozluyaka son bölüm (11.bölüm) tek parça izle!

Gençlerin sevdiği Tozluyaka dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dengenin değiştiği dizide yeni oyunlar kuruluyor. Peki son bölümde neler oldu? Yanıtı için Fox TV Tozluyaka son bölüm (11.bölüm) tek parça izle!

Tozluyaka 11. bölüm full izle

Tozluyaka dizisinin 11.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Tozluyaka son bölüm özeti

Kenan'ın masum olduğu anlaşıldıktan sonra Cemre'yi zor günler beklemektedir. Birileri yeni bir oyun kuruyor ve bu defa bu oyuna korkma sırası Cemre'ye geçiyor.

Son yaşanan olaylar ve Cemre üzerine şüpheler yeni ittifakları da beraberinde getirir. Hedef aynı ama yol arkadaşları başkadır artık Tozluyakalılar için. Geçmişten gelen eski bir dost da bu oyuna dahil olur. Çünkü onun da yarım kalmış bir hesabı vardır. Kartlar baştan dağıtılmıştır ama bu defa herkesin eli kanlıdır.

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