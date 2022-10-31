Togg isim yazdırma nasıl yapılır? Togg akıllı cihaz imza kampanyası | Yenilig'de bende varım

Togg isim yazdırma nasıl yapılır? Togg imza atma ekranı büyük ilgi gördü. Togg akıllı cihaz imza kampanyası devam ederken, vatandaşlar imza atmak için sıraya girdi, sitede yoğunluk yaşanıyor. İşte Yenilig'de bende varım imza kampanyası detayları...

Togg isim yazdırma nasıl yapılır? Togg imza atma ekranı büyük ilgi gördü. Togg akıllı cihaz imza kampanyası devam ederken, vatandaşlar imza atmak için sıraya girdi, sitede yoğunluk yaşanıyor. İşte Yenilig'de bende varım imza kampanyası detayları...

Togg isim yazdırma nasıl yapılır?

Togg'un Twitter hesabı üzerinden, "Togg Akıllı Cihazımızın üstüne siz de imzanızı atın, bu gurura ortak olun. Yeni Ligde Ben De Varım demek için: http://yeniligdebendevarim.com" paylaşımı yapılmıştı. İmza atmak için aşağıdaki linke tıklayın.

TOGG AKILLI CİHAZ İMZASI İÇİN TIKLAYINIZ...