Survivor All Star kadrosunda kimler var? Survivor yeni formatı ve 2023 yeni oyuncuları
Survivor All Star kadrosunda kimler var? İlgiyle takip edilen Survivor için Acun Medya yeni bir açıklama yaptı. Formatın değiştiğini belirten Acun Medya 'Survivor 2023’e hazır mısınız?' soru başlığıyla bir açıklama yayımladı. İşte Survivor yeni formatı ve 2023 yeni oyuncuları
2022-11-07 20:02:24
Survivor All Star kadrosunda kimler var? İlgiyle takip edilen Survivor için Acun Medya yeni bir açıklama yaptı. Formatın değiştiğini belirten Acun Medya "Survivor 2023'e hazır mısınız?" soru başlığıyla bir açıklama yayımladı. İşte Survivor yeni formatı ve 2023 yeni oyuncuları
Survivor All Star kadrosunda kimler var?
Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli değil. Fakat Survivor 2023 kadrosunda geçtiğimiz haftalarda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti;
Hakan Hatipoğlu
Hikmet Tuğsuz
Stevan Salam
Semih Öztürk
Damla Can
Furkan Kızılay
Merve Aydın
Faster Abdü
Merve Yalçın
Yaren Alaca
Cellat
Survivor yeni sezon formatı
Survivor eni sezon formatının değişeceğine dair sinyalleri vermişti. Başvurular için; "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" sözlerinin yer aldığı bildiri yayımlandı.
Survivor başvuruları nasıl yapılır?
Survivor başvuruları, resmi internet sitesi üzerinden, "tv8basvuru.com" adresin gerçekleştirebilirsiniz.
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