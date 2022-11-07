Survivor All Star kadrosunda kimler var? Survivor yeni formatı ve 2023 yeni oyuncuları

Survivor All Star kadrosunda kimler var? İlgiyle takip edilen Survivor için Acun Medya yeni bir açıklama yaptı. Formatın değiştiğini belirten Acun Medya 'Survivor 2023’e hazır mısınız?' soru başlığıyla bir açıklama yayımladı. İşte Survivor yeni formatı ve 2023 yeni oyuncuları

Survivor All Star kadrosunda kimler var? İlgiyle takip edilen Survivor için Acun Medya yeni bir açıklama yaptı. Formatın değiştiğini belirten Acun Medya "Survivor 2023'e hazır mısınız?" soru başlığıyla bir açıklama yayımladı. İşte Survivor yeni formatı ve 2023 yeni oyuncuları

Survivor All Star kadrosunda kimler var?

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli değil. Fakat Survivor 2023 kadrosunda geçtiğimiz haftalarda şu isimlerin yer alacağı iddia edilmişti;

Hakan Hatipoğlu

Hikmet Tuğsuz

Stevan Salam

Semih Öztürk

Damla Can

Furkan Kızılay

Merve Aydın

Faster Abdü

Merve Yalçın

Yaren Alaca

Cellat

Survivor yeni sezon formatı

Survivor eni sezon formatının değişeceğine dair sinyalleri vermişti. Başvurular için; "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" sözlerinin yer aldığı bildiri yayımlandı.

Survivor başvuruları nasıl yapılır?

Survivor başvuruları, resmi internet sitesi üzerinden, "tv8basvuru.com" adresin gerçekleştirebilirsiniz.