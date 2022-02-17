Stranger Things 4. sezon başladı mı? Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? ABD merkezli dijital dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezonu için geri sayıma geçildi. Netflix Türkiye'nin sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise dizi hayranlarını heyecanlandırdı. Paylaşımda 'Rusya: Ceketini al, buluşuyoruz.' denildi. Peki Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things 4. sezon başladı mı? Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? ABD merkezli dijital dizi ve film platformu Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezonu için geri sayıma geçildi. Netflix Türkiye'nin sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise dizi hayranlarını heyecanlandırdı. Paylaşımda "Rusya: Ceketini al, buluşuyoruz." denildi. Peki Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak?

Netflix'in en çok izlenen bilim kurgu dizilerinden biri olan Stranger Things'in 3. sezonu 4 Temmuz 2019'da yayınlanmıştı. Dizinin 4. sezonunu yıllardır bekleyen dizi hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Netflix Türkiye sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "buluşuyoruz" dedi. Bu paylaşım kafaları karıştırırken Stranger Things 4. sezonun ne zaman çıkacağı sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Stranger Things 4. sezon başladı mı?

Stranger Things 4. sezon henüz Netflix'te yayınlanmadı. Dizi koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir ara vermek zorunda kaldı. Stranger Things 4. sezonun yeni bölümlerini milyonlarca kullanıcı dört gözle bekliyor.

Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin yazarları Twitter hesapları aracılığıyla birden fazla sayfanın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı ve sezon 4'ün yazımının bittiğini duyurdu. Tahminlere göre Stranger Things'in 4. sezonu, 2022'nin Nisan ayı içerisinde yayınlanacak.

Stranger Things konusu nedir?

Stranger Things, ABD yapımı bilimkurgu-korku türündeki internet dizisidir.

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.