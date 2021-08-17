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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Stranger Things ne zaman çekildi? Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things ne zaman çekildi? Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 4. sezonu merakla bekleniyor. Fantastik türdeki dizi yayınlanmaya başlandığı ilk sezonundan itibaren milyonlarca hesap üzerinden izlendi. Peki Stranger Things ne zaman çekildi? Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? İşte Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things'in çıkış tarihi...

3 Saat Önce
2021-08-17 09:30:42
Stranger Things ne zaman çekildi? Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in 4. sezonu merakla bekleniyor. Fantastik türdeki dizi yayınlanmaya başlandığı ilk sezonundan itibaren milyonlarca hesap üzerinden izlendi. Peki Stranger Things ne zaman çekildi? Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? İşte Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things'in çıkış tarihi...

Stranger Things ne zaman çekildi?

ABD merklezli online, ücretli dizi ve film platformu Netflix projesi olan Stranger Things'in ilk sezonu Temmuz 2016'da gösterime girdi. Stranger Things, ABD yapımı bilimkurgu-korku türündeki internet dizisi. Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen dizi aynı zamanda Shawn Levy ve Dan Cohen tarafından üretilmiştir.

Stranger Things sezon ve gösterim tarihleri

Netflix'te 15 Temmuz 2019'da yayına başlayan Stranger Things dizisinde 3 seonunu geride bıraktık ve 4. sezon merakla bekleniyor.

Stranger Things 1. Sezon: 15 Temmuz 2016'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.
Stranger Things 2. Sezon: 27 Ekim 2017'de yayına girdi. Sezon, 9 bölüm sürdü.
Stranger Things 3. Sezon: 4 Temmuz 2019'da yayına girdi. Sezon, 8 bölüm sürdü.
Stranger Things 4. Sezon: Yakında...

Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak?

Stranger Things'in sevilen karakterlerinden ve baaşrol oyuncularından Mike Wheeler'ı canlandıran Finn Wolfhard Stranger Things 4. sezona dair flaş açıklamalarda bulundu. Wolfhard Stranger Things yeni sezon çıkış tarihi ne zaman olacak sorusuna "önümüzdeki yıl bir ara yayınlanacak" dedi. Bu açıklama diziyi kısa sürede görmeyi uman milyonlarca kişiyi üzdü. Stranger Things 3. sezn 2019 yazında yayınlanmıştı. 3. sezon ile 4. sezon arasında bu kadar zaman farkı olması hiç şüphesiz korona virüs pandemisinin etkisinden kaynaklanıyor. Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak sorusuna hem dizi yapımcılarından hem de Netflix'ten resmi ve net bir açıklama gelmedi ancak Stranger Things 4. sezonun Mart ya da Nisan 2022'de yayınlanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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