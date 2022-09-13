Squid Game 2. sezon çıkış tarihi | Squid Game 2 sezon ne zaman çıkacak? Squid Game ikinci sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 2. sezon çıkış tarihi | Dünya çapında ses getiren Squid Game'in yeni sezonu için sinyal verildi. Yapılan açıklama, Squid Game severleri heyecanlandırdı. Peki Squid Game 2 sezon ne zaman çıkacak? Squid Game ikinci sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar.

Dünya çapında ses getiren Squid Game'in yeni sezonu için sinyal verildi. Yapılan açıklama, Squid Game severleri heyecanlandırdı. Peki Squid Game 2 sezon ne zaman çıkacak? Squid Game ikinci sezon ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar.

Squid Game 2 sezon ne zaman çıkacak?

"Geçen sene yayınlanan Squid Game dizisinin birinci sezonunu hayata geçirmek 12 sene sürdü. Fakat Squid Game yalnızca 12 günde bütün zamanların en çok izlenen Netfliş dizisi olmayı başardı. Squid Game dizisinin yönetmeni, senaristi ve yapımcısı olarak, tüm dünyadaki hayranlarımıza sesleniyorum: Diziyi izlediğiniz ve benimsediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa süre sonra, Gi-Hun geri geliyor. Gemi Aslanı da aynı şekildi. İkinci sezon için hazır olun. Ddakji oynatan takım elbiseli adamı yine göreceksiniz. Aynı zamanda Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile de tanıştıracağız sizi. Yeni sezonda buluşmak üzere! Hwang Dong-hyuk" açıklamasını yaptı.

Squid Game 2. sezon çıkış tarihi

Sevilen yapım Squid Game'in 2. sezonunun çıkacağı açıklansa da tarih konusunda netlik verilmedi. Detaylar bekleniyor.