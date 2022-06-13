Squid Game ikinci sezon çıkacak mı? Netflix Squid Game ne zaman? Yeni sezon Squid Game tarihi açıklandı mı?

Squid Game ikinci sezon çıkacak mı? Dünya çapında büyük bir yankı uyandıran Squid Game için yeni adımlar atıldı. Dizinin yeni bir oyun parkuru şeklinde tasarlanacak olan bölümleri, dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Peki Netflix Squid Game ne zaman? Yeni sezon Squid Game tarihi açıklandı mı?

Dünya çapında büyük bir yankı uyandıran Squid Game için yeni adımlar atıldı. Dizinin yeni bir oyun parkuru şeklinde tasarlanacak olan bölümleri, dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Peki Netflix Squid Game ne zaman? Yeni sezon Squid Game tarihi açıklandı mı?

Squid Game ikinci sezon çıkacak mı?

Squid Game'in 12 yılın sonunda yayınlanabildiğini söyleyen Hwang Dong-hyuk, Netflix'in gelmiş geçmiş en popüler dizisi olması için 12 günün yeterli olduğunu da belirtti.

Dong-hyuk, yeni sezonda Gi-hun'ın ve Front Man'in döneceğini açıkladı. Aynı zamanda ikinci sezonun yeni bir oyun turu olarak kurgulandığını belirtti.

Squid Game üçüncü sezon çıkacak mı?

Squid Game'in üçüncü sezon için de çalışmaları devam ediyor. İkinci sezonda yeni bir oyun parkuru olarak düzenlenencek olan dizinin üçüncü bölümü için net bir açıklama gelmedi.

Dong-hyuk'un Netflix ile Squid Game 3. sezonu için görüşmeler yaptığı biliniyor.