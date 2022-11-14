Sky Rojo 3. sezon ne zaman? Sky Rojo kaç sezon, yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sky Rojo'nun yeni sezonu için tarih verildi. Peki ama dizi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Sky Rojo 3. sezon ne zaman? Sky Rojo kaç sezon, yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sky Rojo'nun yeni sezonu için tarih verildi. Peki ama dizi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Sky Rojo 3. sezon ne zaman?

Sky Rojo dizisinin yeni sezonu için fragman yayınlandı ve tarih verildi. Resmi youtube kanalında; "Sakinlik ne kadar büyükse, fırtına o kadar vahşidir. Son kovalamaca!" başlığıyla yayınlandı. Fragmanda da belirtildiği gibi Sky Rojo 3. sezon 13 Ocak 2023 tarihinde yayınlanacak.

Sky Rojo kaç sezon?

Netflix dizisi olan Sky Rojo, iki sezon yayınlandı. Dizinin 3. sezonu için 2023 yılı gösterildi. Yeni sezon ya da final ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Sky Rojo yeni sezonu ne zaman yayınlanacak?

Sky Rojo yeni sezonu olan 3.sezonunu 13 Ocak günü yayınlayacak.

Sky Rojo oyuncu kadrosu