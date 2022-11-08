Murat Soner - Sanat Filmi Çektim videosu | Cici, Zeytin Ağacı, Andropoz, Aşıklar Bayramı incelemeleri

Murat Soner - Sanat Filmi Çektim videosu | Eleştirdiği dizi ve filmleri farklı bir bakış açısıyla eleştiren Murat Soner'in son videosu trendler listesine girdi. Cici, Zeytin Ağacı, Andropoz, Aşıklar Bayramı gibi yapımları inceleyen Soner, aynı zamanda sanat filmlerinin komik taraflarını, kendi çektiği videoyla, izleyicisine aktardı. İşte detaylar...

Murat Soner - Sanat Filmi Çektim videosu | Eleştirdiği dizi ve filmleri farklı bir bakış açısıyla eleştiren Murat Soner'in son videosu trendler listesine girdi. Cici, Zeytin Ağacı, Andropoz, Aşıklar Bayramı gibi yapımları inceleyen Soner, aynı zamanda sanat filmlerinin komik taraflarını, kendi çektiği videoyla, izleyicisine aktardı. İşte detaylar...

Murat Soner - Sanat Filmi Çektim videosu

Farklı bakış açısı ile izleyicilere görülmemiş olanı göstermek ve farkındalık oluşturmak adına Murat Soner her hafta bir film ya da dizi incelemesi yapıyor. İlgi ile takip edilen Soner bu defa, sanat filmlerini komik bir dille eleştirdi. Aynı zamanda dizi ve film eleştirdiği videosu kısa sürede milyonlarca kez tıklandı.

Murat Soner Sanat Filmi Çektim videosu izleme ekranı

Murat şener'in sanat filmi çektim başlığı ile yayınladığı ve dizileri eleştirdiği videoya ulaşmak için TIKLAYINIZ...

4 yapımı inceledi!

Murat Soner son videosunda; Netflix projeleri olan Cici, Zeytin Ağacı, Andropoz ve Aşıklar Bayramı gibi yapımları eleştirdi. Hoş bir dille anlattığı dizi ve filmleri 17 dakikalık bir videoya sığdırdı. .