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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Sinyor ölecek mi? Mahkum Sinyor diziden mi ayrıldı? Talat Bulut Mahkum dizisinden mi ayrılacak?

Sinyor ölecek mi? Mahkum Sinyor diziden mi ayrıldı? Talat Bulut Mahkum dizisinden mi ayrılacak?

Sinyor ölecek mi? Talat Bulut'un Mahkum dizisine girmesi sevenlerini heyecanlandırdı. Dizide uzun süre kalacağı düşünülen Bulut için şimdilerde diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki Mahkum Sinyor diziden mi ayrıldı? Talat Bulut Mahkum dizisinden mi ayrılacak? İşte yanıtı...

2 Saat Önce
2022-05-27 13:27:04
Sinyor ölecek mi? Mahkum Sinyor diziden mi ayrıldı? Talat Bulut Mahkum dizisinden mi ayrılacak?

Talat Bulut'un Mahkum dizisine girmesi sevenlerini heyecanlandırdı. Dizide uzun süre kalacağı düşünülen Bulut için şimdilerde diziden ayrılacağı konuşuluyor. Peki Mahkum Sinyor diziden mi ayrıldı? Talat Bulut Mahkum dizisinden mi ayrılacak?

Sinyor ölecek mi?

Mahkum dizisine 14.bölümde giren Talat bulut geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Misafir oldum" notunu paylaştı. Sevenlerini merak içerisinde bırakan Bulut'un diziden ayrılacağı konuşuluyor.

Senaryonun gidişatına göre de öleceği düşünülen Sinyor için henüz net bir açıklama gelmedi. Açıklama yapılmasının ardından detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Talat Bulut kimdir?

Talat Bulut, 23 Mart 1956 tarihinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakmaya karar verdi. Oyunculuğa 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunla başladı. Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkan Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçeti. İlk olarak ekranlarda karşımıza Hazal isimli sinema filmiyle çıktı.

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