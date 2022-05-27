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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Mahkum 23. bölüm izle full | Fox Tv Mahkum son bölüm tek parça full HD izle

Mahkum 23. bölüm izle full | Fox Tv Mahkum son bölüm tek parça full HD izle

Mahkum 23. bölüm izle full | Her perşembe merak uyandıran Mahkum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı? Sezon finali beklenen dizinin 23. bölümü nefes kesti. Fox Tv Mahkum son bölüm tek parça full HD izle...

2 Saat Önce
2022-05-27 13:17:55
Mahkum 23. bölüm izle full | Fox Tv Mahkum son bölüm tek parça full HD izle

Her perşembe merak uyandıran Mahkum dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Peki ama dizinin son bölümünde neler yaşandı? Sezon finali beklenen dizinin 23. bölümü nefes kesti. Fox Tv Mahkum son bölüm tek parça full HD izle...

Mahkum 23. bölüm izle full

Mahkum dizisinin 23.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Büge'nin Savcı'yla anlaşmasıyla yıkılan Barış, içine düştüğü durumdan sonra gözünü karartır. Her şeyin aleyhine döndüğü bu anda, tüm ülkeyi ayağa kaldıracak çok büyük bir eyleme girişir. Artık kaçıp gitmekten başka amaçları da vardır. Yaptığı Büge hamlesiyle Barış'ın damarına basan Fırat, ona karşı başlattığı yıpratma sürecine devam eder. Canı yanan Barış'ın hataya sürükleneceğini iyi bildiğinden, tüm stratejisini bunun üzerine kurar. Barış'ın yaptığı büyük eylemle birlikte, üstlerine ve etrafına da ne kadar tehlikeli bir adamla karşı karşıya olduğunu kanıtlamıştır. Fırat, daha fazla insanın canı yanmadan bu savaşı bitirebilecek midir?

Sinyor ölecek mi?

Mahkum dizisine sonradan dahil olan Talat Bulut, sosyal medya hesabından "Misafir oldum." notuyla sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Şimdilerde ise Bulut'un senaryo gereği öleceği ve diziden ayrılacağı konuşuluyor. Yapımcıdan ve Bulut'tan henüz net bir açıklama gelmedi.

Detaylaryeni bölümde saklı...

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