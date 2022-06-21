Sevmek Zamanı oyuncuları | Sevmek Zamanı yönetmeni | Sevmek Zamanı senaristi
Sevmek Zamanı dizisinin oyuncuları ve yönetmeni çok araştırılıyor. Özellikle bu güzel dizinin senaryosunun kimin elinden çıktığı da... Peki Sevmek Zamanı yönetmen ve senaristi kim? Sevmek Zamanı dizisi nerede çekiliyor? Sevmek Zamanı oyuncuları ve merak edilenlerin daha fazlası...
2022-06-21 13:27:12
Sevmek Zamanı dizisinin oyuncuları ve yönetmeni çok araştırılıyor. Özellikle bu güzel dizinin senaryosunun kimin elinden çıktığı da... Peki Sevmek Zamanı yönetmen ve senaristi kim? Sevmek Zamanı dizisi nerede çekiliyor? Sevmek Zamanı oyuncuları ve merak edilenlerin daha fazlası...
Sevmek Zamanı yönetmen ve senaristi
Sevmek Zamanı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın paylaşmaktadır.
Sevmek Zamanı nerede çekiliyor?
Sevmek Zamanı dizisi İstanbul'da çekiliyor. Özellikle İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinden karelerle karşılaşmak mümkün.
Sevmek Zamanı oyuncuları
İlhan Şen
Deniz Işın
Serenay Aktaş
Toprak Can Adıgüzel
Beran Soysal
Muttalip Müjdeci
Çağdaş Onur Öztürk
Nimet İyigün
Onur Gözeten Ömer
Derya Pınar Ak
Ozan Yiğit
Zeynep Oymak.
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