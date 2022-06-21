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Sevmek Zamanı oyuncuları | Sevmek Zamanı yönetmeni | Sevmek Zamanı senaristi

Sevmek Zamanı dizisinin oyuncuları ve yönetmeni çok araştırılıyor. Özellikle bu güzel dizinin senaryosunun kimin elinden çıktığı da... Peki Sevmek Zamanı yönetmen ve senaristi kim? Sevmek Zamanı dizisi nerede çekiliyor? Sevmek Zamanı oyuncuları ve merak edilenlerin daha fazlası...

18 Dakika Önce
2022-06-21 13:27:12
Sevmek Zamanı oyuncuları | Sevmek Zamanı yönetmeni | Sevmek Zamanı senaristi

Sevmek Zamanı dizisinin oyuncuları ve yönetmeni çok araştırılıyor. Özellikle bu güzel dizinin senaryosunun kimin elinden çıktığı da... Peki Sevmek Zamanı yönetmen ve senaristi kim? Sevmek Zamanı dizisi nerede çekiliyor? Sevmek Zamanı oyuncuları ve merak edilenlerin daha fazlası...

Sevmek Zamanı yönetmen ve senaristi

Sevmek Zamanı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın üstlendiği, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı Türk televizyon dizisi. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın paylaşmaktadır.

Sevmek Zamanı nerede çekiliyor?

Sevmek Zamanı dizisi İstanbul'da çekiliyor. Özellikle İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinden karelerle karşılaşmak mümkün.

Sevmek Zamanı oyuncuları

İlhan Şen

Deniz Işın

Serenay Aktaş

Toprak Can Adıgüzel

Beran Soysal

Muttalip Müjdeci

Çağdaş Onur Öztürk

Nimet İyigün

Onur Gözeten Ömer

Derya Pınar Ak

Ozan Yiğit

Zeynep Oymak

Sevmek Zamanı 1. bölüm izle | Sevmek Zamanı ilk bölüm izle | Sevmek Zamanı nerede çekiliyor?
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