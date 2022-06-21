Sevmek Zamanı oyuncuları | Sevmek Zamanı yönetmeni | Sevmek Zamanı senaristi

Sevmek Zamanı dizisinin oyuncuları ve yönetmeni çok araştırılıyor. Özellikle bu güzel dizinin senaryosunun kimin elinden çıktığı da... Peki Sevmek Zamanı yönetmen ve senaristi kim? Sevmek Zamanı dizisi nerede çekiliyor? Sevmek Zamanı oyuncuları ve merak edilenlerin daha fazlası...