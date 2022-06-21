Sevmek Zamanı 1. bölüm izle | Sevmek Zamanı ilk bölüm izle | Sevmek Zamanı nerede çekiliyor?

Sevmek Zamanı 1. bölüm izle | İlk bölümüyle izleyiciyi ekranlara kitleyen Sevmek Zamanı dizisinin çekim alanı merak edildi. İşte Sevmek Zamanı birinci bölüm linki ve dizinin çekim alanı hakkında merak edilenler...

İlk bölümüyle izleyiciyi ekranlara kitleyen Sevmek Zamanı dizisinin çekim alanı merak edildi. İşte Sevmek Zamanı birinci bölüm linki ve dizinin çekim alanı hakkında merak edilenler...

Sevmek Zamanı 1. bölüm izle

Sevmek Zamanı dizisinin 1. bölümünü izlemek için TIKLAYNIZ...

Azimli ve başarılı üniversite öğrencisi Firuze'nin hayatı, vapurda gizemli bir adamla tanışınca birdenbire değişir. Firuze kendini dolu dizgin bir aşk hikayesinin kahramanı olarak bulurken, ailesinin geçmişi yıllar sonra yeniden karşısına dikilir. Yaşadığı saf ve tutkulu aşk, onu üzen gerçeklerden kaçabildiği tek sığınağı olmuşken, Firuze aşık olduğu adamın büyük sırrından habersizdir.

Daha fazlası Sevmek Zamanı birinci bölümde...

Sevmek Zamanı nerede çekiliyor?

Sevmek Zamanı dizisi İstanbul'da çekiliyor. Özellikle İstanbul'un Beşiktaş ve Galata semtlerinden karelerle karşılaşmak mümkün.

Sevmek Zamanı oyuncuları

İlhan Şen

Deniz Işın

Serenay Aktaş

Toprak Can Adıgüzel

Beran Soysal

Muttalip Müjdeci

Çağdaş Onur Öztürk

Nimet İyigün

Onur Gözeten Ömer

Derya Pınar Ak

Ozan Yiğit

Zeynep Oymak