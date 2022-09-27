Seversin 18. bölüm izle - Kanal D Seversin son bölüm (18.bölüm) izle

Seversin 18. bölüm izle - İlgiyle takip edilen Seversin dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 18.bölümünü izlemek için link araştırmaya başlandı. Peki son bölümde neler oldu? Soruların yanıtları için Kanal D Seversin son bölüm (18.bölüm) izle!

Seversin 18. bölüm izle - İlgiyle takip edilen Seversin dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 18.bölümünü izlemek için link araştırmaya başlandı. Peki son bölümde neler oldu? Soruların yanıtları için Kanal D Seversin son bölüm (18.bölüm) izle!

Seversin 18. bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin dizisinin 18.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Seversin 18.bölüm özeti

Nazlı'nın başrol olacağını öğrenen Asya öfkeyle seti terk eder. Tolga peşinden gitmek istese de çekimi bırakamaz. Her şeyden sıkılmış halde eve gelirken aldığı telefon Asya'yı bambaşka bir olaya sürükler.

Kudret'in hastalığı Tolga'nın babasına karşı daha da öfkelenmesini sağlar. Kudret yine bencillik yapmış kendisi için Tolga'nın karşısına çıkmıştır. Oysa bir kere olsun Tolga'yı düşünse belki her şey bambaşka olacaktır.

Asya, Tolga'ya karşı olan bütün öfkesine rağmen Kudret için ona gider. Vakti varken babasıyla arayı düzeltmesini ister. Tolga her ne kadar duvarlarını yüksek tutsa da Asya onu ikna etmeyi başarır.