Seversin 17.bölüm izle | Kanal D Seversin son bölüm (17.bölüm) tek parça izle

Seversin 17.bölüm izle | Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Seversin'in yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde zorlu sınavdan geçen ikilinin, ne yapacağı merak ediliyor. Peki son bölümde neler yaşandı? Seversin son bölüm (17.bölüm) tek parça izle!

Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Seversin'in yeni bölümü yayınlandı. Dizinin son bölümünde zorlu sınavdan geçen ikilinin, ne yapacağı merak ediliyor. Peki son bölümde neler yaşandı? Seversin son bölüm (17.bölüm) tek parça izle!

Seversin 17.bölüm izle

Seversin dizisinin yeni bölümü olan 17.bölümünü tek parça izlemek için TIKLAYINIZ...

Seversin son bölüm özeti

Tolga'nın öğrendiği gerçek, hayatının alt üst olmasına sebep olur. Asya panikle yılların sırrını deşifre etmiş ve bütün tepkileri üzerine çekmiştir. Tolga bu gerçekle düştüğü boşluktan çıkmak için çabaladıkça daha da dibe batar. Tolga'nın kendine olan güveni kırılmıştır. Suzan'a, Kudret'e ve hatta Asya'ya olan öfkesi onu iyice depresif bir duyguya sokar. Bu haliyle herkesi kırıp dökerken Asya da bundan nasibini alır.

Tolga'yı dipten çıkaran kişi Hakan olur. Çünkü o Tolga Tuna'nın yolculuğunu başından beri bilen ve ona omuz veren kişidir. Tolga her şeyi sıfırlayıp yeniden çıkacağı yolculuktan önce hesapları kapatmak ister. Bunu yaparken kendince babası Kudret'ten intikam da alacaktır. Fakat sonu düşünülmeden atılan adımlar ve Tolga'nın dipteki halinden faydalanarak uzatılan dost eller Tolga'yı Asya'yla koparma noktasına getirir.

Seversin yeni bölüm izleyici yorumları

- Artık diziyi izlerken hiç eğlenmiyorum geriliyorum be, aman asya şöyle yapacak tolga böyle yapacak bu ne.

- Artık şu dizide Nazlıdan da Selinden de bıktım artık şu karakterlere son verin dizi sıkmaya başladı.

- Abi Asya ya noluyo ya.

- Şu dizide saygı felan yok yeminle buneee kadını azarlamak ne Asya kendine gel.

- Yine drama bağladınız .

- Baya bir izlenme düşmüş be artık hiç kimse izlemiyoo.

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