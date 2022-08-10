Senden Daha Güzel 9. bölüm full izle | Fox Tv Senden Daha Güzel 9. bölüm tek parça izle

Senden Daha Güzel 9. bölüm full izle | Her sahnesiyle olay olan ve sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olan Senden Daha Güzel'in yeni bölümü yayınlandı. Merak edilen dizinin son bölümü heyecanlı geçti. Fox Tv Senden Daha Güzel 9. bölüm tek parça izle!

Her sahnesiyle olay olan ve sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri olan Senden Daha Güzel'in yeni bölümü yayınlandı. Merak edilen dizinin son bölümü heyecanlı geçti. Fox Tv Senden Daha Güzel 9. bölüm tek parça izle!

Senden Daha Güzel 9. bölüm full izle

Senden Daha Güzel dizisinin 9. bölümünü full izlemek için TIKLAYINIZ...

Dizide neler oldu?

Efsun, Emir'in yaralanmasıyla büyük bir adım atmak zorunda kalır. Cerrahi müdahale yapmak zorunda kalan Efsun, travmasıyla yüzleşmiştir. Bunun yanı sıra nişanlanma yalanı sonrasında büyük sorunlar meydana gelir. Detaylar 9.bölümde!