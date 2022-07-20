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Senden Daha Güzel 6. bölüm izle | Fox TV Senden Daha Güzel 6.bölüm tek parça full HD izle

Senden Daha Güzel 6. bölüm izle | Fox TV ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. İşte izlemek isteyenler için Senden Daha Güzel 6.bölüm tek parça full HD linki...

1 Saat Önce
2022-07-20 09:57:28
Senden Daha Güzel 6. bölüm izle | Fox TV Senden Daha Güzel 6.bölüm tek parça full HD izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan Senden Daha Güzel dizisinin yeni bölümü sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümünde nefesler tutuldu. İşte izlemek isteyenler için Senden Daha Güzel 6.bölüm tek parça full HD linki...

Senden Daha Güzel 6. bölüm izle

Senden Daha Güzel 6. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Ali Bıçakçı'nın klinikte çalışmaya başlaması Kaya ve Pervin arasında gerilime neden olur. Emir ise Ali ve Efsun arasındaki yakınlıktan kıskançlık krizlerine girer. Bu durum yatırımcı ve kliniklerle görüşmesini hızlandıracaktır. Bu sırada Efsun, Emir'in klinikte kalması için başka yöntemler bulmaya çalışır. Kliniğe hasta olarak Emel Müftüoğlu'nun gelmesi işleri iyice karıştırır.

Emel Müftüoğlu kimdir?

Emel Müftüoğlu 14 Ekim 1961 İzmir doğumlu oyuncu ve şarkıcıdır. Baba tarafı Merdivenci ailesine mensup, aslen Afyonkarahisarlı bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olan olan Emel Müftüoğlu, babasının asker olması nedeniyle ilk ve ortaöğrenimini farklı şehirlerde tamamladı. Meşhur olmadan önce, yıllarca Afyonkarahisar TEK görevlisi olarak çalıştı.

Birçok dizi ve filmde rol alan Müftüoğlu, aynı zamanlarda yeni albümlere de imza attı.

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