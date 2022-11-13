Sakiler - Yalanı Bırak şarkı sözleri - Sakiler - Yalanı Bırak sözleri kime ait?

Sakiler - Yalanı Bırak şarkı sözleri çok sevildi ve araştırıldı. Peki Sakiler - Yalanı Bırak sözleri kime ait? İşte merak edilen ve popüler olan şarkının sözleri, detayları...

Sakiler - Yalanı Bırak şarkı sözleri çok sevildi ve araştırıldı. Peki Sakiler - Yalanı Bırak sözleri kime ait? İşte merak edilen ve popüler olan şarkının sözleri, detayları...

Sakiler - Yalanı Bırak künye

Söz / Müzik : Oğuzhan Koç

Düzenleme: Sakiler

Mix / Mastering : Tarık Ceran

Davul : Onur Soydemir

Bas Gitar : Eylem Pelit

Gitar : Yücel Girgin

Keyboard: Serkan Balkan

Klarnet : Hasan Gözetlik

Yaylı Düzenleme : Mert Kemancı

Yaylılar : İstanbul Strings

Menajerlik: Mert Altınkaya - Zeyn Management

Radyo pr : Emel Yalçın

Basın pr : PromoMedya - Önder Sarıahmet - Berker Akça

Dijital pr : Semih Arslan

Kapak fotoğrafı : Can İpek

Kapak Tasarım : Begüm Şahin

Klip Yönetmeni: Emre Abi

Görüntü Yönetmeni: Onur Sarsıcı

Production: PRD Production

Edit: Yusuf Duman

Color: Coloristudio

Yapım Şirketi: Zeyn Music

''Yalanı Bırak'' Şarkı Sözleri

Yalanı bırakta gel gönül bu affeder

Kalanı bırak kalbim bozar sessizliği

Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder

Sevapsa istemem sensizliği

Yandım ah yandım kurtarsana

Kaldım bak insafına

Aşkın kandım ihtişamına

Affet

Hiç görmedim senin gibi

Acımasız zalim biri

Bu kalp sevsin

Şimdi kimi söyle

Yandım ah yandım kurtarsana

Kaldım bak insafına

Aşkın kandım ihtişamına

Affet

Hiç görmedim senin gibi

Acımasız zalim biri

Bu kalp sevsin

Şimdi kimi söyle

Yalanı bırakta gel gönül bu affeder

Kalanı bırak kalbim bozar sessizliği

Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder

Sevapsa istemem sensizliği

Yandım ah yandım kurtarsana

Kaldım bak insafına

Aşkın kandım ihtişamına

Affet

Hiç görmedim senin gibi

Acımasız zalim biri

Bu kalp sevsin

Şimdi kimi söyle

Yandım ah yandım kurtarsana

Kaldım bak insafına

Aşkın kandım ihtişamına

Affet

Hiç görmedim senin gibi

Acımasız zalim biri

Bu kalp sevsin

Şimdi kimi söyle

Yalanı bırakta gel gönül bu affeder

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