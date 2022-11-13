Sakiler - Yalanı Bırak şarkı sözleri - Sakiler - Yalanı Bırak sözleri kime ait?
Sakiler - Yalanı Bırak şarkı sözleri çok sevildi ve araştırıldı. Peki Sakiler - Yalanı Bırak sözleri kime ait? İşte merak edilen ve popüler olan şarkının sözleri, detayları...
2022-11-13 09:32:30
Sakiler - Yalanı Bırak şarkı sözleri çok sevildi ve araştırıldı. Peki Sakiler - Yalanı Bırak sözleri kime ait? İşte merak edilen ve popüler olan şarkının sözleri, detayları...
Sakiler - Yalanı Bırak künye
Söz / Müzik : Oğuzhan Koç
Düzenleme: Sakiler
Mix / Mastering : Tarık Ceran
Davul : Onur Soydemir
Bas Gitar : Eylem Pelit
Gitar : Yücel Girgin
Keyboard: Serkan Balkan
Klarnet : Hasan Gözetlik
Yaylı Düzenleme : Mert Kemancı
Yaylılar : İstanbul Strings
Menajerlik: Mert Altınkaya - Zeyn Management
Radyo pr : Emel Yalçın
Basın pr : PromoMedya - Önder Sarıahmet - Berker Akça
Dijital pr : Semih Arslan
Kapak fotoğrafı : Can İpek
Kapak Tasarım : Begüm Şahin
Klip Yönetmeni: Emre Abi
Görüntü Yönetmeni: Onur Sarsıcı
Production: PRD Production
Edit: Yusuf Duman
Color: Coloristudio
Yapım Şirketi: Zeyn Music
''Yalanı Bırak'' Şarkı Sözleri
Yalanı bırakta gel gönül bu affeder
Kalanı bırak kalbim bozar sessizliği
Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder
Sevapsa istemem sensizliği
Yandım ah yandım kurtarsana
Kaldım bak insafına
Aşkın kandım ihtişamına
Affet
Hiç görmedim senin gibi
Acımasız zalim biri
Bu kalp sevsin
Şimdi kimi söyle
Yandım ah yandım kurtarsana
Kaldım bak insafına
Aşkın kandım ihtişamına
Affet
Hiç görmedim senin gibi
Acımasız zalim biri
Bu kalp sevsin
Şimdi kimi söyle
Yalanı bırakta gel gönül bu affeder
Kalanı bırak kalbim bozar sessizliği
Günahsa isterim yanımda kal ne fark eder
Sevapsa istemem sensizliği
Yandım ah yandım kurtarsana
Kaldım bak insafına
Aşkın kandım ihtişamına
Affet
Hiç görmedim senin gibi
Acımasız zalim biri
Bu kalp sevsin
Şimdi kimi söyle
Yandım ah yandım kurtarsana
Kaldım bak insafına
Aşkın kandım ihtişamına
Affet
Hiç görmedim senin gibi
Acımasız zalim biri
Bu kalp sevsin
Şimdi kimi söyle
Yalanı bırakta gel gönül bu affeder
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