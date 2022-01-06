Sadakatsiz son bölüm tek parça HD izle | Sadakatsiz 46. bölüm (Yeni Bölüm) izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz her çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşuyor. 5 Ocak çarşamba akşamı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçen izleyiciler yeni bölümün yayınlanmadığını görünce şaşırdı. Sadakatsiz son bölümün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından sorulmaya başlandı. Sadakatsiz 46. bölümün 12 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor.

Sadakatsiz son bölüm tek parça HD izle | Sadakatsiz 46. bölüm (Yeni Bölüm) izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz her çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşuyor. 5 Ocak çarşamba akşamı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü izlemek için ekran başına geçen izleyiciler yeni bölümün yayınlanmadığını görünce şaşırdı. Sadakatsiz son bölümün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından sorulmaya başlandı. Sadakatsiz 46. bölümün 12 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor.

Sadakatsiz son bölüm tek parça HD izle

Sadakatsiz dizisinin son bölümü yani 46. bölümü 5 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanmadı. Dizinin yerine Annem adlı film gösterildi. Sadakatsiz hayranları dizinin ne zaman yayonlanacağını araştırmaya başladı. Dizinin 12 Ocak'ta yeni bölümleri ile ekranlara geleceği öğrenildi.

Sadakatsiz 46. bölüm (Yeni Bölüm) izle

Sadakatiz 46. bölüm 12 Ocak'ta yayınlanacak. İnternette de 12 Ocak akşamından sonra yayınlanacak. Sadakatsiz 45. bölümü izlemek için TIKLAYIN...

Sadakatsiz dizisinin konusu nedir?

Konusu ile oldukça dikkat çeken Sadakatsiz dizisi, psikoloji ve dram ağırlıklı bir dizidir. Dizinin karı-koca ilişkilerine ve bu ilişkilerde yaşanan ihanetlere değinmesi senaryoyu oldukça gerçekçi kılmaktadır.

Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere'nin canlandırdığı Asya karakteri özel bir hastanede çalışan başarılı bir doktor rolündedir. Caner Cindoruk'un hayat verdiği Volkan karakteri de Asya'nın kocasıdır. Bu çiftin Ali (Alp Akar) adında bir oğulları vardır. Yıllarca mutlu aile tablosu çizen Asya, Volkan ve Ali, bir gün gelince ailelerinde problemler yaşamaya başlamışlardır. Bu problemin sebebi ise Asya'nın Volkan'ın atkısında bulduğu sarı uzun bir kadın saçının telidir. Bu olaydan sonra Asya bu saç telinin kime ait olduğunu araştırmaya başlar. Fakat bu süreçte kocasını suçladığı için kendine kızmaya başlayan Asya, daha sonra kocasının gerçekten kendisini aldattığını görür. Bu durumu sindiremeyerek kocasına ihanetin bedelini ödetmek ister. Volkan'ın Asya'yı aldattığı kişi ise iş arkadaşının kızıdır ve kız Volkan'dan hamile kalmıştır. Volkan'ın sevgilisi Derin'i Melis Sezen, Derin'in babası ve Volkan'ın iş arkadaşı olan Haluk karakterini ise duayen oyuncu Burak Sergen canlandırmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.