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Sadakatsiz 46. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm ne zaman yayınlanacak?
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Sadakatsiz 46. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz 46. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadakatsiz 46. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm ne zaman yayınlanacak? Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 46. bölümü 5 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyordu. Ancak Ocak'ta Kanal D'de Sadakatsiz yerine 'Annem' adlı film yayınlandı. Son bölümde trafik kazası geçiren Ali'nin durumunu merak eden izleyiciler Sadakatsiz 46. bölüm takılmadan tek parça izle seçeneğini araştırmaya başladı. Dizinin yeni bölümünün 12 Ocak Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

22 Dakika Önce
2022-01-06 08:46:41
Sadakatsiz 46. bölüm tek parça izle | Sadakatsiz son bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile yine milyonları ekran başınba bağladı. Aras ile yeni bir başlangıç yapmak isteyen Asya hayatına yön vermeye niyetlidir. Ancak bu birlikteliğe başta Ali ve Volkan karşı çıkmaktadır. Sadakatsiz'in yayınlanan son bölümünde Ali trafik kazası geçirmişti. Ali'nin durumunu merak eden dizi hayranları Sadakatsiz 46. bölüm tek parça izle seçeneğini interenetten araştırmaya başladı.

Sadakatsiz 46. bölüm tek parça izle

Sadakatsiz 46. bölüm 5 Ocak çarşamba günü yayınlanması bekleniyordu ancak ekranlarda dizi yer almadı. Dizinin yeni bölümünün 12 Ocak günü yayınlanması bekleniyor.

Sadakatsiz son bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sadaktsiz'in 45. bölümü bir hafta ara ile ekranlara gelecek. Dizi yılbaşı arası verdi bir bölüm pas geçti.

Sadakatsiz 45. bölümde ne oldu?

Sadakatsiz 29 Aralık Çarşamba yayınlanan 45. yeni bölümde Ali'nin geçirdiği kaza, Volkan ve Asya'nın kabusu oluyor!

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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