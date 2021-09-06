Kanal D'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz dizisi 2 Haziran Çarşamba günü 31. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Dizinin son bölümü oldukça heyecanlı ve sürpriz şekilde sona ermişti. Aradan geçen 3 aya rağmen Sadakatsiz'in yeni bölümüne dair bir açıklama yapılmaması 'Sadakatsiz bitti mi?' sorusunu akıllara getirdi. Sadakatsiz dizisi henüz bitmedi. Dizinin 2. sezonu ve yeni bölümlere dair detaylar haberimizde olacak...

Kanal D'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz dizisi 2 Haziran Çarşamba günü 31. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Dizinin son bölümü oldukça heyecanlı ve sürpriz şekilde sona ermişti. Aradan geçen 3 aya rağmen Sadakatsiz'in yeni bölümüne dair bir açıklama yapılmaması "Sadakatsiz bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi. Sadakatsiz dizisi henüz bitmedi. Dizinin 2. sezonu ve yeni bölümlere dair detaylar haberimizde olacak...

Kanal D'nin yayınlandığı akşam reytinglerde üst sıralarda yer alan dizisi Sadakatsiz 31. bölüm ile ekranlara ara vermişti. Sezon finali yapan dizi yeni sezonun açıklması ile izleyicisiyle buluşmak için sabırsızlanıyor. Dizinin hayranları Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? sorularına yanıt aramaya başladı. Sürpriz bir şekilde sezon finali yapan dizide Asya ve Derin'in hayatta kalıp kalmayacağı merak konusu.

Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezonun izleyiciye buluşmasına az bir süre kaldı. Henüz resmi bir duyuru yapılmasa da Sadakatisiz dizisinini Eylül ayının sonlarına doğru ekranalara geleceği tahmin ediliyor.

Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Ömümüzdeki günlerde Sadakatsiz'in yeni bölümleri izleyici ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak Eylül ayının sonuna doğruı dizinin ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sadakatsiz dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Sadakatsiz dizisi yeni bölümleri Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanıyor.

Sadakatsiz dizisi sezon finalinde ne oldu?

Asya, Derin'le konuşmak üzere kapısına dayanıyor. Derin Asya'nın konuşma teklifini kabul ediyor. Gönül ise Derin'in gitmesine karşı çıksa da başarılı olamıyor. Derin ve Asya arabayla uçurumun eşiğinde ölümle karşı karşıya geliyor. Asya ve Derin, uçurumdan yuvarlanıyor!

Sadakatsiz'in yeni sezon ragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz dizisinin yeni sezonuna dair fragman henüz yaınlanmadı. Fragmanın yeni sezon başlamadan bir kaç gün önce yayınlanması bekleniyor.

Sadakatsiz konusu

Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, ikinci sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş paylaşmaktadır.

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Sadakatsiz nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.