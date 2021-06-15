Sadakatsiz Dizisi Konusu Nedir? Oyuncu Kadrosu

Kanal D ekranlarında 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, Sadakatsiz dizisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizilerinden birisidir.

Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Sadakatsiz Dizisi Konusu Nedir?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz.Oyuncu Kadrosuişte tüm detaylar…

Sadakatsiz Dizisi Konusu Nedir?

Sadakatsiz dizisi konusu nedir? Bu dizinin konusu Doktor Asya, mimar kocası Volkan ve oğulları Ali ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu huzurlu yuvanın bozulması, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisinin olmasıyla yerle bir oluyor. Bu durumu öğrenen Doktor Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocası Volkan'dan intikam almak arasında tercih yapmaktadır.

Sadakatsiz Dizisi Oyuncu Kadrosu

Cansu Dere (Asya Arslan)

Sadakatsiz dizisinin yıldızı Asya Arslan yani Cansu Dere, Yunanistan göçmeni bir aileden gelmekte. Cansu Dere, İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. Cansu dere

2000 yılında Kanal D Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye 3. güzeli seçildi. Ardından profesyonel mankenlik yapmaya başladı. Daha sonra ilk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla seyirci karşısında buluştu. Birçok dizi ve filmlerde rol alarak oyunculuğu ile göz kamaştırdı.

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de Dünya'ya geldi. Melis Sezer

Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde tamamladı. Melis Sezen ilk oyunculuk deneyimini 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde kazandı. Günümüzde Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakteri ile takdir topladı.

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk, 17 Nisan 1980 yılında, Adana'da dünyaya geldi. Caner Cindoruk'unannesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk'tur. Caner Cindoruk'un iki kardeşi, Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk da kendisi gibi oyuncudur.Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Günümüzde Sadakatsiz dizindeki Volkan Arslan karakteri ile büyük beğeni topladı.

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Gözde Seda Altuner, 1982 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. Altuner dört kişilik bir ailenin en küçüğüdür. Birçok dizi ve filmde yer aldı. Bunlar arasında; 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş', 'Celal ile Ceren' gibi filmlerinde de rol aldı. Altuner, Kanal D'de yayımlanan 'Sadakatsiz ‘de çarşamba akşamları Gönül karakteriyle izleyici ile buluşuyor.

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