Yakamoz S-245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Yakamoz S-245 dizisi ikinci sezon ne zaman başlayacak? Yakamoz yeni sezon olacak mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in orijinal Türk yapımı dizisi Yakamoz S-245 platformda yayınlanmaya başlandı. Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen Yakamoz S-245 dizinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci yer alıyor. 7 bölümden oluşan dizinin tüm bölümlerini bir oturuşta bitiren dizi tutkunları ikinci sezonun ne zaman çıkacağını şimdiden araştırmaya başladı. Peki Yakamoz S-245 ikinci sezon başlayacak mı?

Yakamoz S-245 2. sezon ne zaman çıkacak? Netflix Yakamoz S-245 dizisi ikinci sezon ne zaman başlayacak? Yakamoz yeni sezon olacak mı?Netflix Türk yapılmarına son zamanlarda oldukça fazla ağırlık vermeye başladı. Türk abonelerinin sevdiği tarzda yapımlar üretmek için kolları sıvayan Netflix, çekimlerine aylar öncesinden başlanan Yakamoz S-245 adlı dizinin yayına girdiğini duyurdu. 1. sezonu 7 bölümden oluşan dizinin tüm bölümlerini izleyen seyirciler ikinci sezonu şimdiden sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Yakamoz S-245 2. sezon ne zaman çıkacak?

Netflix'in orijinal içeriklerinden biri olan Yakamoz S-245'in ilk sezonu 20 Nisan Çarşamba günü başladı. Dizinin yayına girmesinin üzerinden henüz saatler geçmesine rağmen dünya ve Türkiye genelinde milyonlarca abone tarafından izlendi. Dizinin ilk sezonunu tamamlayanlar 2. sezon için beklemeye başladı. Dizinin 2. sezonuna dair henüz yapımcılardan ve Netflix'ten açıklama gelmedi.

Yakamoz S-245 dizisi ikinci sezon ne zaman başlayacak?

Netflix'te 20 Nisan'da gösterime giren Türk dizisi Yakamoz S-245'in ikinci sezonunda dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Dizi henüz yeni gösterime girdi. İzleyicilerden olumlu yada olumsuz geri dönüşlere bakılarak dizinin geleceği hakkında karar verilecek. Dizinin ikinci sezon planları önümüzdeki aylarda netlik kazanacaktır.

Yakamoz S-245 konusu nedir?

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'nin olduğu Yakamoz S-245 dizi bilim kurgu, aksiyon ve dram türündedir. Dizi bir denizaltında geçmektedir. Yakamoz S-245 dizisinde dünyayı vuran bir gfelakette denizaltında mürettebatıyla birlikte ölüm kalım mücadelesi veren deniz biyoloğu Arman'ın yaşadıkları anlatılıyor.

Yakamoz S-245 oyuncuları kimler?

Kıvanç Tatlıtuğ - Arman

Özge Özpirinçci - Defne

Ertan Saban - Umut

Ece Çeşmioğlu - Yonca

Jerry Hoffmann - Felix

Ecem Uzun - Rana

Meriç Aral - Hatice

Onur Ünsal - Cem

Ersin Arıcı - Altan

Güven Murat Akpınar - Barış

Alper Saldıran - Server

Hakan Salınmış - Erenay

Serkan Uzuner

Yakamoz S-245 nasıl ve nereden izlenir?

Yakamoz S-245 dizisi Netflix'in orijina içeriğidir. Dizi Netflix'te 20 Nisan'dan itibaren izlenebilir. Netflix izleyebilmek için öncelikle üye olmak gerekiyor. Ücretli olan bu üyelik ile Netflx yapımları izlenebiliyor.

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