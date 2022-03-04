Pera Palas nerede, hangi ilde? Pera Palas'ta Gece Yarısı nerede çekiliyor? Pera Palas nedir?

Pera Palas nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı nerede çekiliyor? Pera Palas nerede, hangi ilde? Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon detayı çıktı mı? ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in orijinal Türk yapımı dizisi 3 Mart Perşembe günü tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de gösterime girdi. Dizi günler içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisini bir oturuşta bitirenler şimdiden dizinin 2. sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Dizinin çekildiği yerlerin tarihi dokuları da izleyicileri adeta mest etti. Dizinin nerede çekildiği sorusu da oldukça fazla sorulur oldu. İşte Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi hakkında detaylar....

Pera Palas nedir? Pera Palas'ta Gece Yarısı nerede çekiliyor? Pera Palas nerede, hangi ilde? Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon detayı çıktı mı? soruları dizi hayranları tarafından oldukça fazla soruluyor. Online dizi ve film platforumu Netflix'te yer alan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi kısa süre içinde pklatformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. 3 Mart günü gösterime giren dizi milyonlarca hesap üzerinden izlendi. Dizinin 8 bölümünü bir solukta bitiren dizi tutkunları 2. sezonu merakla bekliyor. Dizinin nerede çekildiği ve Pera Palas'ın nerede olduğu da izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Pera Palas'ta Gece Yarısı nerede çekiliyor?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi Charles King'in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından uyarlanmıştır. Kitabın orjinali Pera Palas otelinde geçiyordu. Ancak dizinin gerçekte bir set ortamında mı çekildiği yokda Pera Palas otelinde mi çekildi ise henüz netleşmedi.

Pera Palas nedir?

Pera Palas (Pera Palace) Hotel son günlerin oldukça sık konuşulan konuşarından biri oldu. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisini izleyenler Pera Palas'ın nerede olduğunu merak ediyor. Pera Palas İstanbul, Beyoğlu, Tepebaşı'nda, Meşrutiyet Caddesi üzerinde yer alan müze otel.

Pera Palas nerede, hangi ilde?

Pera Palace Hotel İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'un tarihi kent dokusunun yoğun olduğu Beyoğlu-Tarlabaşı'nda yer alan otel pek çok ünlü isme ev sahipliği yapmıştır. Pera Palas Meşrutiyet Caddesi üzerinde yer alıyor ve müze otel olarak kullanılıyor.

Pera Palas hakkında?

Pera Palace Hotel, İstanbullu bir Levanten olan Alexandre Vallaury tarafından tasarlanmıştır. İstanbul'da önemli yapılara imza atmış olan Vallaury, Osmanlı Bankası, Arkeoloji Müzesi'nin de mimarıdır. Art Nouveau, Neo-Klasik ve Oryantalist mimari tarzları bir arada kullandığı Pera Palace Hotel, 19. yüzyıl sonu İstanbul mimarisinin tipik bir örneğidir. Planında ve dış görünüşünde neoklasist bir yaklaşım etkilidir.

Dünyanın en ünlü polisiye romanı yazarlarından Agatha Christie, 1926 ve 1932 yılları arasında birçok kez Pera Palace Hotel Jumeirah'da konaklamıştı. En ünlü romanlarından ‘Doğu Ekspresi'nde Cinayet'i, ziyaretlerinden biri esnasında 411 numaralı odasında yazdığı söylenir

Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli Pera Palace Hotel'in 16'sı süit 115 odası bulunuyor. Odalarının çoğundan eşsiz bir Haliç manzarası sunan binaya restorasyon sırasında eklenen SPA'da kapsamlı bakım hizmetleri verilirken, fitness salonu, kapalı yüzme havuzu, sauna ve buhar odası da, hem otel konuklarına hem de dışarıdan gelen misafirlere hizmet veriyor. Otelin gün ışığı alan, yüksek tavanlı tarihi salonları ise; davet, düğün ve toplantılara ev sahipliği yapıyor.

Pera Palace Hotel'in hikâyesi, 19. yüzyılın sonlarında başladı. Orient Express, 1888 yılında Paris-İstanbul seferlerine başladığında, İstanbul'da Orient Express yolcularının alışkın oldukları yüksek standartları sunabilecek bir otel yoktu. Bu boşluğu, kısa süre sonra kuruluş çalışmalarına 1892 yılında başlanan, 1895'te ise açılış balosu yapılan Pera Palace Hotel doldurdu. Otel, Haliç'in muhteşem manzarasına hakim, kültürel faaliyetleri ve sosyal aktiviteleri nedeniyle ‘küçük Avrupa' olarak bilinen Pera'nın Tepebaşı bölgesindeydi.

Orient Express'in o dönemki sahibi olan La Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens, 1896 yılında kendi işletme şirketini kurarak Levanten mimar Alexandre Vallaury'nin tasarladığı Pera Palace Hotel'in yarı mülkiyetini aldı. Otel, Birinci Dünya Savaşı'na kadar son derece parlak bir dönem geçirdi.

Pera Palace Hotel, İstanbul'un en ihtişamlı yapılarından biri olarak açıldığında, birçok ilkleri barındırıyordu; İstanbul'da Osmanlı sarayları dışında elektriğin verildiği, ilk elektrikli asansörün ve ilk akar sıcak suyun bulunduğu binaydı. Türkiye'nin Avrupa standartlarındaki ilk oteli olan Pera Palace Hotel, kuruluşundan itibaren tarihi olaylara tanıklık ederek kent kültürünün çok önemli simgelerinden biri haline geldi.

Pera Palace, 1917 yılından itibaren pek çok kez Mustafa Kemal Atatürk'ü de ağırladı. Cephe dönüşlerinde adeta evi gibi kullandığı, ülke için önemli kararlar aldığı ve üst düzey misafirlerini ağırladığı 101 numaralı odası, doğumunun 100. yılı olan 1981'de Atatürk'ün şahsi eşyalarının da sergilendiği bir müze oda haline getirildi. Bu niteliği nedeniyle, Pera Palace Hotel, Jumeirah bir ‘müze-otel' konumundadır.

Atatürk'ün en sevdiği renk olan, diğer tüm evlerinde ve adına açılmış müze-evlerde de kullanılan gündoğumu rengi, ‘şafak' pembesiyle yenilenen 101 numaralı müze oda, Pera Palace Hotel, Jumeirah'nın yenilenerek açılışından itibaren müzayedelerden temin edilen yerli ve yabancı nadide Atatürk kitapları, dönemin dergileri, imzalı fotoğraf ve kartpostallar, madalyalarla daha da zenginleştirildi.

Mülk olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Pera Palace Hotel, Jumeirah'nın üst kullanım hakları, 1 Aralık 2012 itibarıyla Demsa Group yönetimindeki Maçka Konaklama ve Otel Hizmetleri A.Ş.'ye devredildi. Demsa Group, Pera Palace Hotel, Jumeirah'nın işletmesi için, dünyanın önemli otel zincirlerinden olan Jumeirah Group'u Türkiye'ye getirdi.