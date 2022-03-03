Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon ne zaman? Pera Palas'ta Gece Yarısı yeni sezon olacak mı? Netflix'te bir Türk dizisi daha yayına girdi. 3 Mart 2022'de Netflix ekranlarında izleyicisi ile buluşan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi saatler içinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Diziyi bir oturuşta bitirenler şimdiden 2. sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı. Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezonun ne zaman hangi tarihte çıkacağı internette oldukça fazla araştırılıyor.

Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon ne zaman? Pera Palas'ta Gece Yarısı yeni sezon olacak mı? Netflix'te bir Türk dizisi daha yayına girdi. 3 Mart 2022'de Netflix ekranlarında izleyicisi ile buluşan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi saatler içinde yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Diziyi bir oturuşta bitirenler şimdiden 2. sezonu sabırsızlıkla beklemeye başladı. Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezonun ne zaman hangi tarihte çıkacağı internette oldukça fazla araştırılıyor.

ABD merkezli online dizi ve film platformu Netflix'in orijinal yapımı olan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi nihayet gösterime girdi. Dizi 3 Mart'ta Netflix'te yayınlandığı gün binlerce hesap tarafından izlendi. Başrolünde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı, Tansu Biçer ve Engin Hepileri gibi isimlerin rol aldığı dizinin ikinci sezonu şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor.

Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezon ne zaman?

Pera Palas'ta Gece Yarısı 2. sezona dair hem Netflix'ten hem de yapımcılardan herangi bir açıklama yapılmadı. Dizi henüz yeni yayına girdi ve bir süre gösterimde kalması beklenecek. Diziyi izleyenlerin beğenelierine ve geri dönüşlerine göre dizinin ikinci sezonuna dair karar vereilecek.

Pera Palas'ta Gece Yarısı yeni sezon olacak mı?

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin 2. sezonu merakla bekleniyor. Ancak dizinin 2. sezon çekimlerinin yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiuyor. 8 bölümden oluşan dizisinin özel gösterimi de dün akşam yapıldı.

Pera Palas'ta Gece Yarısı hangi kitaptan uyarlandı?

Dizi, Charles King'in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından uyarlanmıştır.

Pera Palas'ta Gece Yarısı hakkında

Pera Palas'ta Gece Yarısı, 3 Mart 2022'de yayına girecek olan, yönetmen koltuğuna Emre Şahin'in oturduğu, senaryosunu Elif Usman'ın kaleme aldığı, tarihi dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi. Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer yer almaktadır.

Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncuları kimler?

Hazal Kaya - Esra

Tansu Biçer

Selahattin Paşalı - Halit

Engin Hepileri

Hakan Dinçkol

Yasemin Szawlowski - Sonia

James Chalmers - George

Ahmet Varlı

Nergis Öztürk

Murat Kılıç

Ergun Metin

Clare Louise Frost - Agatha Christie

Jordan J Gallagher - Lover .