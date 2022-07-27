Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things final ne zaman? Stranger Things 5. sezon tarihi

Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? 2016 yılından bu yana Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Stranger Things yayın hayatına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 4. sezon ikinci kısmın verilmesinin ardından gözler 5. sezona çevrildi. Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown gibi isimlerin yer aldığı dizinin finali ne zaman? Stranger Things 5. sezon tarihi ve yeni haberleri...

2016 yılından bu yana Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Stranger Things yayın hayatına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 4. sezon ikinci kısmın verilmesinin ardından gözler 5. sezona çevrildi. Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown gibi isimlerin yer aldığı dizinin finali ne zaman? Stranger Things 5. sezon tarihi ve yeni haberleri...

Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

David Harbour, “Sanırım gelecek yıl çekeceğiz. Bu sene yazma işini tamamlıyorlar ve hazırlanmaları gerekiyor. Bence plan bu. Dolayısıyla, geçmiş performanslarımızı da göz önüne alırsak yeni sezon muhtemelen 2024'ün ortalarında çıkacak.” açıklamasını yaptı.

Harbour'ın açıklamalarına göre Duffer Kardeşler, 5. sezon senaryosunu bu yıl içine tamamlayacak.

Stranger Things final ne zaman?

Oyuncu kadrosunda Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Winona Ryder, David Harbour, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer ve Charlie Heaton gibi isimlerin bulunduğu yapım, 5. sezon ile ekranlara veda edecek.

Stranger Things 5.sezon kaç kısım olacak?

Dizinin 5. bölümde final yapacağı belirlendi fakat bölümün kaç sezon olacağı netleşmedi.

Stranger Things konusu

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır.

Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.