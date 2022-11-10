O Kız 8. bölüm tek parça izle | Kanal D O Kız son bölüm kesintisiz izleme ekranı

O Kız 8. bölüm tek parça izle | Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız'ın yeni bölümünde dengeler değişiyor. Zeynep ve Ozan el ele verip, Sitare'yi alt edebilecek mi? İşte merak edilen detaylar ve Kanal D O Kız son bölüm kesintisiz izleme ekranı!

O Kız 8. bölüm tek parça izle | Kanal D'nin sevilen dizisi O Kız'ın yeni bölümünde dengeler değişiyor. Zeynep ve Ozan el ele verip, Sitare'yi alt edebilecek mi? İşte merak edilen detaylar ve Kanal D O Kız son bölüm kesintisiz izleme ekranı!

O Kız 8. bölüm özeti

Zeynep ve Ozan'ın hayatına aniden Sitare'nin üvey oğlu Doruk giriş yapar. Sitare Doruk tehdidinden kurtulmaya çalışır. Ozan'ın Sitare'ye misilleme yapıp Zeynep'i takipten çıkmasıyla başlayan Ozan ve Doruk iş birliğiyle beklenmedik bir noktaya gelir. Ozan artık Doruk'la birlikte Sitare'nin karşısında durur, bir farkla: Bütün sadakatiyle Zenep yanındadır.

O Kız 8. bölüm izle

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O Kız'ın Zeynep'i Dilin Döğer nereli?

O Kız dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır'da doğmuştur. 27 yaşındaki Döğer, ilköğretim eğitim dönemini Mersin'de tamamlamıştır. Daha sonra ailesi ile birlikte Ankara'ya yerleşmiş, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümünü bitirmiştir.