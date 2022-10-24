Netflix Kal filmi ne zaman? Kal filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix Kal filmi ne zaman? Netflix için yapılan Kal filmi tanıtımları yayınlandı. Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Kal, Kasım ayında izleyicisi ile buluşacak. Daha önce Tatlı Küçük Yalancılar ve Yarım Kalan Aşklar dizilerinde başrolleri paylaşan Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, üçüncü kez Kal filmi için bir araya geldi. Peki Kal filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Netflix Kal filmi ne zaman? Netflix için yapılan Kal filmi tanıtımları yayınlandı. Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Kal, Kasım ayında izleyicisi ile buluşacak. Daha önce Tatlı Küçük Yalancılar ve Yarım Kalan Aşklar dizilerinde başrolleri paylaşan Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz, üçüncü kez Kal filmi için bir araya geldi. Peki Kal filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Kal filmi konusu

"Romantik Filmler" kategorisiyle yayınlanan Kal filminin konusu; Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek için umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. Aşk ve ayrılık hakkında “biraz garip” bir hikâye.

Netflix Kal filmi ne zaman?

Netflix için çekilen Kal filmi 11 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Kal filmi oyuncu kadrosu

Tanıtımlarıyla gündeme gelen ve çok sevilen Kal filminin oyuncu kadrosu oldukça geniş. Kal oyuncuları; Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Şükran Ovalı, Ersin Arıcı, Dolunay Soysert gibi isimlerden oluşuyor.