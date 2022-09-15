Mükemmel Eşleşme 9.bölüm izle | TRT 1 Mükemmel Eşleşme son bölüm tek parça izle

Mükemmel Eşleşme 9.bölüm izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinin son bölümü ilgiyle takip edildi. Diziyi dijital platformda izlemek isteyenler link araştırıyor. Peki son bölümde neler oldu? Mükemmel Eşleşme son bölüm tek parça izle (9.bölüm)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinin son bölümü ilgiyle takip edildi. Diziyi dijital platformda izlemek isteyenler link araştırıyor. Peki son bölümde neler oldu? Mükemmel Eşleşme son bölüm tek parça izle (9.bölüm)

Mükemmel Eşleşme 9.bölüm izle

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Mükemmel Eşleşme son bölümde neler oldu?

Ece, Ahmet'e büyük bir tuzak kurmuş ve onun evden kovulmasını sağlamıştır. Başta Firuze, Irmak ve Fadime olmak üzere herkes Cevat ile konuşur ancak Cevat çok sinirlidir, Ece'ye çirkin bir iftira attığını düşündüğü için Ahmet'i affedip, eve geri almak istemez. Evsiz kalan Ahmet çareyi, Meral ve Necati'nin evine gitmekte bulur. Ahmet'i geri çeviremeyen Meral ve Necati, Cevat geldiğinde zor anlar yaşarlar, Ahmet'i saklamaya çalışırlar. Öte yandan Kerem, Aslı ile buluştuğunu Pınar'dan gizlemiştir. Kerem'in yalanını ortaya çıkaran Pınar, Kerem'den ayrılır. Pınar İzmir'e yerleşmeye karar verir. Artık İzmir'de yaşayacak ve oradan çalışacaktır. İzmir'e giderken talihsiz bir trafik kazası geçiren Pınar, Kerem'i arar ancak ona ulaşamaz çünkü Ece iletişime geçmelerini engellemiştir. Taner ve Fadime'nin aşkı da dolu dizgin devam etmektedir. Fadime ve Taner evlenmeye karar verir. Tam nikah tarihi aldıkları zamanda Taner'in hastalığı depreşir ve durumunun iyi olmadığını öğrenirler. Taner'in hastalığının hızlı bir şekilde ilerlemesi ve unutkanlık durumunun başlaması herkesi çok üzer.