Mükemmel Eşleşme 7.bölüm full izle | Youtube Mükemmel Eşleşme (yeni bölüm) 7. bölüm tek parça izle

Mükemmel Eşleşme 7.bölüm full izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümü heyecanla takip edildi. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler internet üzerinden son bölümün linkini araştırmaya başladı. Peki dizide neler oldu, izleyiciler son bölümü nasıl değerlendirdi? Bütün soruların yanıtları için Youtube Mükemmel Eşleşme (yeni bölüm) 7. bölüm tek parça izle!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mükemmel Eşleşme dizisinin yeni bölümü heyecanla takip edildi. Kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler internet üzerinden son bölümün linkini araştırmaya başladı. Peki dizide neler oldu, izleyiciler son bölümü nasıl değerlendirdi? Bütün soruların yanıtları için Youtube Mükemmel Eşleşme (yeni bölüm) 7. bölüm tek parça izle!

Mükemmel Eşleşme 7.bölüm full izle

Mükemmel Eşleşme dizisinin 7. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Dizide neler olacak?

Mükemmel Eşleşme 7. bölümde; Ece, Pınar'ın evine Mevsim'in özel İngilizce ders hocası olarak giriyor. Burada kendini ailenin tüm üyelerine sevdirmeyi başarıyor. Ece zaman geçtikçe evin kızı haline gelip Pınar'ın yakın arkadaşı da oluveriyor.

İzleyici yorumları

- En iyi sahneler Ece'nin, Pınar'a, Kerem almış gibi çiçek gönderdiği ve Kerem ile Pınar'ın barıştığı sahne, Kerem'in, Pınar'a balonlar alıp geldiği ve barıştıkları sahnelerdi.

- Dizi aile dizisi birazda komedi şeklinde lanse edildi.ancak çocuklar duymasın dizisinin son sezonunun gerilimli ,entrikalı,gıcık hallerine döndü.zaten pekte önemi kalmadı.

- İlk defa Ahmet doğru söylüyor ve ona inanmıyorlar.

- Böyle giderse dizi biter zaten hiç komik değil yazık kadro cok iyiydi.

- Çok komik ve çok eğlenceli bir bölümdü.

- Ece çıksın artık diziden...

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