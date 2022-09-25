Mevzular Açık Mikrofon 4. Bölüm izle | Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan Mevzular izle

Mevzular Açık Mikrofon 4. Bölüm izle | Her bölümü ilgiyle takip edilen Mevzular Açık Mikrofon programının bu haftaki konuğu Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan oldu. Tüm detaylarıyla Mevzular son bölüm izle!

Mevzular Açık Mikrofon 4. Bölüm izle | Her bölümü ilgiyle takip edilen Mevzular Açık Mikrofon programının bu haftaki konuğu Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan oldu. Tüm detaylarıyla Mevzular son bölüm izle!

Mevzular Açık Mikrofon 4. Bölüm izle

Bu hafta Mevzular Açık Mikrofon konuğu Cem Uzan oldu. Soruları yanıtlayan Uzan, büyük ilgi gördü. Mevzular Açık Mikrofon 4. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Cem Uzan kimdir?

Cem Cengiz Uzan 26 Aralık 1960 İstanbul doğumlu iş insanı, siyasetçi ve eski Genç Parti genel başkanıdır. Star gazetesi, Star TV ve Kral TV'nin eski sahibidir.

Aile şirketlerine 2004 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulmasına dek babası Kemal Uzan ve kardeşi Hakan Uzan'la birlikte Türkiye'nin ekonomik olarak en güçlü ailelerinden birinin üyesiydi.

Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV'yi kuran Cem Uzan, 2002 yılında Genç Parti'yi kurarak siyasete girdi.

Bir önceki bölüm

Mevzular Açık Mikrofon 3.bölüm konuğu Muharrem İnce olmuştu. Detayları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

Diğer Mevzular bölümünü incelemek ve izlemek için aşağıdaki habere göz atınız.