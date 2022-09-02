Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm izle | Mevzular Açık Mikrofon 3. Bölüm Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce | Mevzular Muharrem İnce İzle

Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm izle | İlgiyle takip edilen Mevzular Mevzular Açık Mikrofon programının bu haftaki konuğu Muharrem İnce olmuştu. İnce'nin programdan alınan kısa kesitleri, sosyal medyada çok ses getirdi. Peki ama neler yaşandı? Mevzular Açık Mikrofon 3. Bölüm Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bölümünü izle!