Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm ne zaman? Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm konuğu kim? İlgiyle takip edilen ve milyonlarca izleyiciye ulaşan Mevzular Açık Mikrofon programının yeni bölüm çekimlerine başlanıyor. Peki ama çekimler ne zaman ve Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm youtubeda ne zaman yayınlanacak? Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm katılım başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm konuğu kim? İlgiyle takip edilen ve milyonlarca izleyiciye ulaşan Mevzular Açık Mikrofon programının yeni bölüm çekimlerine başlanıyor. Peki ama çekimler ne zaman ve Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm youtubeda ne zaman yayınlanacak? Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm katılım başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm ne zaman?

Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm hakkında Oğuzhan Uğur sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Sunucusu olduğu program için, 26 Ağustos akşamı çekimlerin yapılacağını açıkladı.

Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm konuğu kim?

Oğuzhan Uğur'un yapmış olduğu açıklamaya göre, Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm konuğu Muharrem İnce olacak.

Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm youtubeda ne zaman yayınlanacak?

26 Ağustos Cuma akşamı çekimi yapılacak olan Mevzular Açık Mikrofon 3. bölümün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Diğer bölümlere bakıldığı üzere 2 haftada bir yayınlanan bölümlerin üçüncüsünün 1 Eylül günü Youtube'a yükleneceği düşünülüyor.

Mevzular Açık Mikrofon 3. bölüm katılım başvurusu nasıl yapılır?

Mevzular Açık Mikrofon'un sunucusu olan Oğuzhan Uğur, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Uğur; "Muharrem bey'e ilgi yoğundu. Salon an itibarıyla doldu. Bu yüzden daha fazla katılım başvurusu alamayacağız. İlginize teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi gazeteci büyüklerime ve arkadaşlarıma koltuk ayırdım. Katılmak isteyen olursa bana mesaj atabilir. Çekim 26 Ağustos akşamı." paylaşımını yaptı. .