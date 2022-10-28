Masterchef hangi takım oyunu kazandı? Masterchef 112. bölüm kim potaya gitti? Masterchef 112.bölüm (son bölüm) izle

Masterchef hangi takım oyunu kazandı? Masterchef 112. bölüm kim potaya gitti? Tüm heyecanı ve tartışmalarıyla Masterchef yarışması devam ediyor. Masterchef 112.bölüm (son bölüm) izle!

Masterchef hangi takım oyunu kazandı? Masterchef 112. bölüm kim potaya gitti? Tüm heyecanı ve tartışmalarıyla Masterchef yarışması devam ediyor. Masterchef 112.bölüm (son bölüm) izle!

Masterchef hangi takım oyunu kazandı?

Bu haftanın ikinci oyunu, yine bireysel olarak oynandı.

Barış ve Metin bonfile ve soğan ile Fransa mutfağına ait bir yemek yaptı.

Tayfun ve Tolga tavuk ve pırasa ile Hindistan mutfağına ait bir yemek yaptı.

Serpilay ve Gamze ciğer ve patates kullanarak İspanya mutfağına ait bir yemek yaptı.

Kıvanç ve Büşra dil ve pancar kullanarak İtalya mutfağına ait bir yemek yaptı.

Fatmanur ve Ayaz karides ve kereviz ile Japonya mutfağına ait bir yemek yaptı.

Görkem ve Yağız kuzu ve karnabahar kullanarak Lübnan mutfağına ait bir yemek yaptı.

Burak Revanbahş ve Burak Kaya kuzu kıyma ve çili biberi kullanarak Meksika mutfağına ait bir yemek yaptı.

Kırmızı takım ikinci oyunu da kaybederek iki ismin daha potaya gitmesine neden oldu.

Masterchef 112. bölüm kim potaya gitti?

Yapılan dokunulmazlık oyununda en güzel tabağı yapan kişi Yağız oldu. Yağız da Tayfun'un adını söyledi.

Takımın oylarıyla potaya giden 4. oyuncu ise Büşra oldu. Metin ve Büşra'nın oyları eşit olduğu için ismi belirleyen kaptan Tayfun oldu.

Masterchef 112.bölüm (son bölüm) izle

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