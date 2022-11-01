Masterchef bu akşam yok mu? 1 Kasım Salı MasterChef yayınlanmayacak mı? Masterchef saat kaçta başlıyor? İzleyiciler Masterchef'in her akşam yayınlanan yeni bölümünü izlemek için TV8'i açtıklarında yarışmayı göremediler. Dolayısıyla birçok soru akıllara geldi. Peki ama Masterchef bugün neden yayınlanmadı, yayınlanmayacak mı? İşte yanıtı...

Masterchef bu akşam yok mu? 1 Kasım Salı MasterChef yayınlanmayacak mı? Masterchef saat kaçta başlıyor? İzleyiciler Masterchef'in her akşam yayınlanan yeni bölümünü izlemek için TV8'i açtıklarında yarışmayı göremediler. Dolayısıyla birçok soru akıllara geldi. Peki ama Masterchef bugün neden yayınlanmadı, yayınlanmayacak mı? İşte yanıtı...

Masterchef bu akşam yok mu?

Masterchef Türkiye resmi sosyal medya hesabından; "Takımlar 5 çeşitten oluşan evde misafir menüsü hazırlayacak. Masterchef Türkiye yeni bölüm bu akşam 22.15'te TV8'de." paylaşımını yaptılar.

1 Kasım Salı MasterChef yayınlanmayacak mı?

Masterchef yarışması 1 Kasım Salı günü yayınlanacak fakat her gün yayınlandığı normal saatinden farklı bir saatte yayınlanacak. Yapılan açıklamaya göre 1 Kasım Salı günü Masterchef 22.15'te başlayacak.

Masterchef saat kaçta başlıyor?

Çarşamba günleri haricinde Masterchef her gün saat 20.00'da TV8'de yayınlanıyor.

Çarşamba günleri masterchef neden yok?

Çarşamba günleri TV8'in yeni dizisi Tuzak yayınlanıyor. Dolayısıyla Masterchef çarşamba günü haricinde tüm günler yayın yapıyor ve çarşamba günü tuzak dizisi yayınlanıyor.