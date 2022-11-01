Masterchef 116. bölüm izle | Masterchef bu hafta takımlar nasıl kuruldu, kaptanlar kim oldu?

Masterchef 116. bölüm izle | Masterchef'in yeni bölümü yeni haftaya başlangıç olarak yayınlandı. Her pazartesi yapıldığı gibi kaptanlık için yarışıldı. Masterchef bu hafta takımlar nasıl kuruldu, kaptanlar kim oldu?

Masterchef 116. bölüm izle | Masterchef'in yeni bölümü yeni haftaya başlangıç olarak yayınlandı. Her pazartesi yapıldığı gibi kaptanlık için yarışıldı. Masterchef bu hafta takımlar nasıl kuruldu, kaptanlar kim oldu?

Masterchef 116. bölüm izle

Masterchef 116. bölümü izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef kaptanlar kim oldu?

Hafta sonunda tayfun'un elenmesi herkesi üzdü. Yeni haftaya yeni oyunla başlandı. Balık ekmek yapan yarışmacılar arasından en iyi Görkem ve Yağız oldu.

Görkem ve Yağız kendi aralarında yapmış olduğu tadım oyunuyla da mavi takım kaptanını belirledi.

Mavi takım kaptanı kim oldu?

Yağız ve görkem'in yapmış olduğu tadım oyunu berabere bitti ve daha sonra tartı oyunu oynandı. Bu oyunun kazananı Görkem oldu.

Dolayısıyla mavi takım kaptanı bu hafta Görkem oldu.

Kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Görkem karşısına rakip olarak fatmanur'u seçti kırmızı takım kaptanı da Fatmanur oldu.

Masterchef bu hafta takımlar nasıl kuruldu?

Görkem takımını; Gamze, Büşra, Metin, Tolga, Ayaz, Burak Kaya'dan oluşturdu.

Fatmanur takımını; Serpilay, Yağız, Barış, Kıvanç, Burak Revanbahş'dan oluşturdu.

Bu hafta kurulan takımlar

Mavi takım

Gamze

Büşra

Metin

Tolga

Ayaz

Burak Kaya

Kırmızı takım