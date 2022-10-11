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Masterchef 97. bölüm izle | 10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri

Masterchef 97. bölüm izle | Yeni haftaya başlayan Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Haftanın ilk günü takımlar oluşturuldu. Ayaz ve Burak Kaya kaptan oldu. 10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri.

3 Saat Önce
2022-10-11 08:44:29
Masterchef 97. bölüm izle | 10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri

Masterchef 97. bölüm izle | Yeni haftaya başlayan Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Haftanın ilk günü takımlar oluşturuldu. Ayaz ve Burak Kaya kaptan oldu. 10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri.

Masterchef 97. bölüm izle

Sevilen yarışma Masterchef'in 97.bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri

Mavi takım

  • Ayaz(Kaptan)
  • Çağatay
  • Metin
  • Tayfun
  • Yağız
  • Kıvanç
  • Barış
  • Serpilay

Kırmızı takım

  • Burak Kaya (Kaptan)
  • Büşra
  • Gamze
  • Görkem
  • Atike
  • Fatmanur
  • Tolga
  • Burak R.
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