Masterchef 97. bölüm izle | 10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri

Masterchef 97. bölüm izle | Yeni haftaya başlayan Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Haftanın ilk günü takımlar oluşturuldu. Ayaz ve Burak Kaya kaptan oldu. 10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri.