Masterchef 97. bölüm izle | 10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri
Masterchef 97. bölüm izle | Yeni haftaya başlayan Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Haftanın ilk günü takımlar oluşturuldu. Ayaz ve Burak Kaya kaptan oldu. 10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri.
2022-10-11 08:44:29
Masterchef 97. bölüm izle | Yeni haftaya başlayan Masterchef'in yeni bölümü yayınlandı. Haftanın ilk günü takımlar oluşturuldu. Ayaz ve Burak Kaya kaptan oldu. 10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri.
Masterchef 97. bölüm izle
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10 Ekim Masterchef 97.bölümde mavi ve kırmızı takım isimleri
Mavi takım
- Ayaz(Kaptan)
- Çağatay
- Metin
- Tayfun
- Yağız
- Kıvanç
- Barış
- Serpilay
Kırmızı takım
- Burak Kaya (Kaptan)
- Büşra
- Gamze
- Görkem
- Atike
- Fatmanur
- Tolga
- Burak R.
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