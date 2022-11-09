Masterchef 123. bölüm izle | Masterchef son bölüm hangi takım kazandı? Haftanın 6 günü yayınlanan masterchef yarışmasını yeni bölümünde kazanan takım merak edildi. İşte masterchef 123. bölüm izleme ekranı ve bölümün detayları...

Masterchef 123. bölüm izle | Masterchef son bölüm hangi takım kazandı? Haftanın 6 günü yayınlanan masterchef yarışmasını yeni bölümünde kazanan takım merak edildi. İşte masterchef 123. bölüm izleme ekranı ve bölümün detayları...

Masterchef 123. bölüm izle

Salı akşamı yayınlanan masterchef 123. bölümün izlemek için TIKLAYINIZ...

Masterchef son bölüm hangi takım kazandı?

Dün her iki takım karşılıklı düello yaptı. Yarışmacılar önce sıralarını bıçak çekerek belirledi ve tezgahlarına geçti. Tüm yarışmacıların sırası belli olduktan sonra, uçakla ana ürün belirlendi.

Hangi takım kaybetti?

12 kişinin yarıştığı düelloyu 5-1 mavi takım kazandı. Mavi takımdan tek kaybeden isim Gamze oldu.

Dokunulmazlık oyunu

Kırmızı takımın kendi arasında oynamış olduğu dokunulmazlık oyunu Kıvanç kazandı. Kıvanç dokunulmazlığı aldıktan sonra potaya Burak Revanbahş gönderdi. Kırmızı takımın kendi arasında vermiş olduğu oylardan sonra potaya giden ikinci isim Barış oldu.