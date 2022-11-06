Masterchef'te kim elendi? 6 Kasım Pazar Masterchef hangi yarışmacı elendi? İlgile takip edilen Masterchef yarışmasının yeni bölümünde bir yarışmacı elendi. Peki ama bu hafta kim elendi, kim yarışmaya veda etti? İşte detaylar...

Masterchef'te kim elendi? 6 Kasım Pazar Masterchef hangi yarışmacı elendi? İlgile takip edilen Masterchef yarışmasının yeni bölümünde bir yarışmacı elendi. Peki ama bu hafta kim elendi, kim yarışmaya veda etti? İşte detaylar...

Masterchef'te kim elendi?

Bir hafta boyunca yapılan yarışmalar sonunda kaybeden takımlardan potaya giden isimler; Büşra, Burak Kaya, Barış, Yağız, Fatmanur ve Serpilay oldu.

Masterchef 6 Kasım Pazar yarışması

Yarışmacılar çemen ile bir yemek yaparak şeflere tabaklarını sundu. 3 ismin yukarı çıkmasının ardından kalan 3 kişi, şef tabağı için tekrar yarıştı.

Masterchef 6 Kasım Pazar elenen yarışmacı

Elenen isim henüz belli olmadı. Detaylar bekleniyor...