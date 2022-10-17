Masterchef 103. bölüm izle | Masterchef 16 Ekim kim elendi? Çağatay mı Atike mi elendi?

Masterchef 103. bölüm izle | Büyük bir şok içerisinde izlenen Masterchef 103.bölüm için yorum yağdı. Beklenmeyen bir yarışmacının elenmesi, herkesi üzdü. Masterchef 16 Ekim kim elendi? Çağatay mı Atike mi elendi? İşte detaylar...

Masterchef 103. bölüm izle | Büyük bir şok içerisinde izlenen Masterchef 103.bölüm için yorum yağdı. Beklenmeyen bir yarışmacının elenmesi, herkesi üzdü. Masterchef 16 Ekim kim elendi? Çağatay mı Atike mi elendi? İşte detaylar... Masterchef 103. bölüm izle Youtube üzerinden masterchef yarışmasının 103. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ... Masterchef 16 Ekim kim elendi? Masterchef'in eleme oyununda potada 6 isim yer alıyordu. Görkem, Çağatay, Burak Revanbahş, Atike, Kıvanç, Fatmanur ilk eleme oyununu oynadılar. Çağatay mı Atike mi elendi? Bu etabı Burak Revanbahş, Görkem ve Kıvanç geçti. Atike, Çağatay ve Fatmanur'un oynadığı şef tabağı yarışmasında elenen isim Çağatay oldu. İLİŞKİLİ HABER Atike'nin gözüne ne oldu? Masterchef Atike Bozyaka'nın gözü neden sarılı? .