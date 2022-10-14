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Masterchef 100. bölüm izle | 13 Ekim Masterchef oyunu kim kazandı, potaya kim gitti?

Masterchef 100. bölüm izle | Sevilen yarışma Masterchef'in 100.bölümü dikkat çekti. 13 Ekim Masterchef oyunu kim kazandı, potaya kim gitti? İşte Masterchef 100. bölüm detayları ve linki.

32 Dakika Önce
2022-10-14 10:41:17
Masterchef 100. bölüm izle | 13 Ekim Masterchef oyunu kim kazandı, potaya kim gitti?

Masterchef 100. bölüm izle | Sevilen yarışma Masterchef'in 100.bölümü dikkat çekti. 13 Ekim Masterchef oyunu kim kazandı, potaya kim gitti? İşte Masterchef 100. bölüm detayları ve linki.

Masterchef 100. bölüm izle

Masterchef 100. bölüm izlemek için TIKLAYINIZ...

13 Ekim Masterchef oyunu kim kazandı, potaya kim gitti?

Dış oyunda kazanan takım mavi, kaybeden takım ise kırmızı oldu.

Dokunulmazlık oyununu Burak Kaya kazandı ve Fatmanur'u eleme potasına gönderdi. Toplanan oylarla da Burak Revanbahş dğer potaya giden isim oldu.

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