Mahkum neden final yapacak? Mahkum hangi bölümde final yapacak? Mahkum dizisi final mi yapacak? İki ülkede izlenme rekorları kıran ve ülkemiz için uyarlanan Mahkum dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. İşte detaylar..

Mahkum neden final yapacak? Mahkum hangi bölümde final yapacak? Mahkum dizisi final mi yapacak? İki ülkede izlenme rekorları kıran ve ülkemiz için uyarlanan Mahkum dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. İşte detaylar..

Mahkum dizisi final mi yapacak?

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Mahkum dizisi yeni sezonuna yeni isimlerle başlamıştı. Fakat dizinin set çalışanlarına, dizinin biteceğine dair bir bildiri yayımlandı.

Yazıda "Mahkum projemizin 31.Bölüm yayınıyla birlikte ekran macerasının sona erdiğini üzülerek bildirmek durumundayız. İlk günden beri omuz omuza birlikte emek verdik. Büyük bir başarı yakaladık ve gurur yaşadık. Yapım adına herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin ellerine emeklerine sağlık…" sözlerine yer verildi.

Mahkum hangi bölümde final yapacak?

Yapılan açıklamaya göre mahkum dizisi 31 bölümde sevenlerine veda edecek.

Mahkum neden final yapacak?

Dizinin 31. bölümde biteceği açıklanmış olsa da nedenine dair bir açıklama yapılmadı.